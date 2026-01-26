Copilă din Cleja, agresată sexual de preotul paroh. Episcopia din Iași și Vaticanul au îngropat cazul

Un preot romano-catolic a abuzat sexual o minoră de 13 ani în parohia din Cleja, județul Bacău, unde slujea. Episcopul de Iași a știut, a trimis cazul la Vatican și a aplicat sancțiuni canonice, dar nu a sesizat autoritățile, care au intervenit abia ulterior și l-au condamnat definitiv la închisoare, potrivit unei anchete PressOne.

Preotul Adrian Benchea (primul din dreapta), alături de episcopul romano-catolic de Iași, Iosif Păuleț (al doilea din dreapta). Sursa: PressOne

Episcopul romano-catolic de Iași, Iosif Păuleț, a aflat în 2022 că un preot din subordinea sa a abuzat sexual o minoră de 13 ani, l-a sancționat canonic, însă nu a sesizat Poliția sau Parchetul.

Documentele din dosarul penal arată că, înainte ca statul român să afle și să intervină, cazul a fost gestionat exclusiv în interiorul Bisericii Catolice, prin proceduri canonice declanșate de Episcopia Romano-Catolică de Iași și validate ulterior chiar de Vatican.

Deși normele Vaticanului recomandă explicit cooperarea cu autoritățile statului în cazurile de abuz asupra minorilor, Biserica a limitat intervenția la măsuri administrative. Este un tipar cunoscut mai degrabă din scandalurile sexuale internaționale din Biserica Catolică: tăcere instituțională, sancțiuni interne și relocarea preotului într-o altă parohie.

Statul român a intervenit abia după ce Parchetul din Bacău s-a sesizat din oficiu: preotul a fost arestat, judecat și condamnat definitiv, în 2024, la patru ani de închisoare cu executare.

Citește întreaga anchetă PressOne AICI.