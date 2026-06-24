Copilul rănit în explozia de la Filipeni, transferat la București. SJU Bacău transmite informații despre starea victimelor

Trei persoane, doi adulți de 44, respectiv 50 de ani, și un minor de 4 ani, au ajuns marți seara, în serviciul Urgențe, prezentând arsuri în urma unei exploziei care a avut loc într-o locuință din comuna comuna Filipeni, sat Valea Botului.

Întrucât copilul avea arsuri de grad 2A, 2B și 3 pe 25% din suprafața corporală, a fost transferat, de urgență, cu un echipaj SAJ cu medic, la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din București, transmit reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Bacău.

În schimb, cei doi adulți au rămas internați la SJU Bacău, pe secția Chirurgie Plastică, după ce medicii au reușit să-i stabilizeze. Pacientul de 50 de ani are arsuri de grad 2 pe circa 55% din suprafața corporală, în special în zona feței, toracelui și a membrelor. S-au făcut demersuri pentru a-l transfera la unul dintre centrele de mari arși din țară.

Pacienta de 44 de ani, cu arsuri de grad 2A și 2B pe aproximativ 35% din suprafața corporală (cap și gât, membre superioare, trunchi și abdomen, membre inferioare), a fost pansată în sala de operații, în prezent fiind stabilă.