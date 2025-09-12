CRAB a finalizat modernizarea aducțiunii Valea Uzului – Cărăboaia. Eurodeputatul Benea: „Un proiect vital pentru 160.000 de beneficiari”

Peste 160.000 de locuitori ai județului Bacău nu vor mai suporta efectele avariilor la alimentarea cu apă de la Poiana Uzului. Conducta de aducțiune apă brută ce face legătura între lacul Poiana Uzului şi Staţia de Tratare Cărăboaia, în lungime 9,5 km, a fost complet reabilitată şi modernizată printr-un proiect cu finanțare europeană în valoare de aproximativ 14 milioane euro. „Este un proiect vital pentru alimentarea cu apă a peste 160.000 de beneficiari, locuitori ai 12 UAT-uri de pe Valea Trotuşului”, a declarat eurodeputatul Dragoș Benea, la o conferință de presă, la care a participat alături de Cristina Breahnă Pravă, președinta consiliului Județean Bacău, deputatul Vasile Budacă, Doru Constantin, managerul CRAB, și reprezentanți ai antreprenorului.

Prin această investiție de anvergură, operatorul CRAB consolidează reziliența şi calitatea serviciului de alimentare cu apă, în condițiile în care doar anul trecut (2024) fosta conductă de aducțiune, cu o vechime de peste 50 de ani, a înregistrat 6 avarii din care două majore, ce au cauzat sistarea furnizării apei în jumătatea de vest a Județului Bacău.

Proiectul finalizat de CRAB, precum şi investițiile desfăşurate de operator cu finanțare europeană prin Programul Dezvoltare Durabilă (2021 – 2027), vin în întâmpinarea schimbării majore de paradigmă de la nivelul Uniunii Europene, unde creşterea rezilienței sistemelor regionale de alimentare cu apă a devenit una dintre prioritățile strategice asumate de Bruxelles, potrivit europarlamentarului social-democrat.

„Mă bucur că proiectul regional derulat de CRAB în județul Bacău este al doilea ca valoare în țară, totalizând investiții de 3,2 miliarde lei, din care 2,15 miliarde lei sunt fonduri nerambursabile puse la dispoziție de Uniunea Europeană şi că operatorul sus-menționat este în top 5 național din punctul de vedere al absorbției şi implementării finanțării europene amintite”, a declarat eurodeputatul Dragoș Benea.

Breahnă-Pravăț: Un obiectiv strategic

„Finalizarea reabilitării aducțiunii de apă brută de la lacul Poiana Uzului la Stația de Tratare Cărăboaia este un obiectiv strategic pentru alimentarea cu apă potabilă a 12 localități din zonă, municipiile/orașele Moinești, Onești, Târgu Ocna, Dărmănești, Comănești plus încă șapte comune”, a declarat Cristina Breahnă Pravăț, președinta Consiliului Județean Bacău.

Comunele beneficiare sunt Cașin, Pârgărești, Târgu-Trotuș, Dofteana, Poduri, Prăjești și Măgirești.

Investiția asigură aprovizionarea cu apă brută a Stației de tratare Cărăboaia, obiectiv aflat în domeniul public al județului Bacău și reabilitat deja cu 5,3 milioane de euro fonduri europene, la sfârșitul anului 2021.

