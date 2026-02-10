CRAB a remediat avaria de pe aducțiunea de la Valea Uzului. Se prelungește programul de furnizare – UPDATE

UPDATE: „Va informam că programul de furnizare a apei potabile, anuntat initial pentru astazi, 10.02.2026, in intervalul orar 06:00 – 09:00, se prelungeste pana la ora 10:00.

Dupa aceasta ora, furnizarea apei potabile se va realiza in functie de stocurile disponibile.

Vom reveni cu detalii privind programul de furnizare a apei potabile pentru a doua parte a zilei”, a anunțat CRAB, în urmă cu câteva minute.

Știrea inițială:

Compania Regională de Apă Bacău (CRAB) a anunțat că lucrările de remediere a avariei apărute pe conducta de transport Valea Uzului – Bacău au fost finalizate în cursul serii de luni, în jurul orelor 21:30 – 22:00. Potrivit reprezentanților companiei, a fost demarat procesul de umplere treptată a conductei.

Pentru ziua de marți, 10 februarie 2026, furnizarea apei potabile către municipiul Bacău se va realiza din Stația de Tratare Barați, în intervalul orar 06:00 – 09:00.

CRAB a precizat că va reveni cu informații suplimentare și actualizări privind programul de alimentare cu apă pe parcursul zilei de marți.