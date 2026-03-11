CRAB anunță lucrări de peste 2,3 milioane lei la rețeaua de apă din zona Parcului Cancicov

Compania Regională de Apă a început lucrările de reabilitare a rețelei de alimentare cu apă de pe Aleea Parcului, din zona Parcul Cancicov din municipiul Bacău. Investiția, finanțată din surse proprii, are o valoare de peste 2,3 milioane de lei și o durată de execuție estimată la șase luni.

Compania Regională de Apă Bacău a anunțat începerea lucrărilor pentru investiția „Reabilitare rețea de alimentare cu apă strada Aleea Parcului (Parc Cancicov) municipiul Bacău, județul Bacău”. Lucrările au demarat în data de 9 martie 2026 și au ca obiectiv creșterea siguranței în exploatare și îmbunătățirea calității serviciilor furnizate populației.

Proiectul prevede înlocuirea conductelor vechi și degradate, reabilitarea branșamentelor, modernizarea echipamentelor aferente și reducerea pierderilor din rețeaua de distribuție.

Valoarea totală a investiției este de peste 2,3 milioane de lei, finanțarea fiind asigurată integral din surse proprii ale operatorului regional. Durata estimată pentru finalizarea lucrărilor este de șase luni.

Reprezentanții companiei spun, într-un comunicat de presă, că sunt conștienți de disconfortul temporar care poate apărea pe durata intervențiilor și le mulțumesc locuitorilor pentru răbdare și înțelegere.

Potrivit operatorului, implementarea acestui proiect face parte din programul de modernizare a infrastructurii de apă și are ca scop asigurarea unor servicii publice mai sigure, eficiente și durabile pentru comunitate.