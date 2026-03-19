Credit de 400 milioane euro pentru compania fraților Pavăl: Banca Transilvania finanțează parțial achiziția Carrefour România

Banca Transilvania se pregătește să acorde un credit de aproximativ 400 de milioane de euro grupului Pavăl Holding, deținut de frații Pavăl, fondatorii Dedeman Bacău, pentru finanțarea parțială a achiziției operațiunilor Carrefour din România.

Potrivit zf.ro, împrumutul negociat reprezintă una dintre cele mai mari finanțări „corporate” acordate pe plan local. Creditul ar urma să fie oferit direct din bilanțul propriu al Băncii Transilvania.

Sursele citate mai arată că Pavăl Holding poartă discuții și cu alte instituții financiare pentru structurarea întregului pachet de finanțare necesar achiziției.

Relația dintre Banca Transilvania și grupul Pavăl Holding nu este una nouă. Instituția de credit este partener financiar pentru grupul controlat de frații Pavăl, inclusiv pentru rețeaua Dedeman, de mai bine de zece ani.

Tranzacția privind preluarea operațiunilor Carrefour din România a fost anunțată oficial în luna februarie, după mai multe luni de negocieri. Grupul francez, prezent pe piața locală încă de la începutul anilor 2000, a convenit vânzarea activelor către Pavăl Holding pentru suma de 823 de milioane de euro.

