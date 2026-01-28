Criză la CSM Bacău! Directorul Gavriliu pleacă, iar doi membri din CA au demisionat. Consilierul lui Viziteu, în cărți pentru a prelua frâiele clubului

Directorul CSM Bacău a anunțat că pleacă de la club, după ce a pierdut procesul cu Primăria, iar alți doi membri din Consiliul de Administrație, Relu Auraș și Sava Adrian Mihai, și-au dat demisia. În cărți pentru preluarea șefiei clubului sportiv băcăuan se află Lucian Andrei, consilierului primarului Viziteu, numit de curând și președinte de CA la CSM.

Directorul CSM Bacău, Adrian Gavriliu (foto), și-a anunțat încheierea mandatului, după nouă ani la conducerea clubului sportiv municipal. Anunțul a fost făcut printr-un mesaj, în care Gavriliu vorbește despre „nouă ani grei, dar și foarte frumoși”, despre greșelile asumate și despre relația profesională pe care spune că a avut-o cu majoritatea celor cu care a colaborat.

„Chiar dacă nu am putut să fiu pe placul tuturor tot timpul, știu că cu 90% dintre voi am colaborat și am avut o relație profesională corectă. Asta este mulțumirea mea”, a transmis Adrian Gavriliu. Acesta mai spune că a încercat să creeze condiții pentru ca sportivii și antrenorii de performanță să rămână la Bacău, nu să fie nevoiți să plece în alte orașe, iar la un moment dat CSM ajunsese „printre cele mai puternice cluburi sportive”.

Ieșirea din funcție vine însă pe fondul unui conflict deschis cu Primăria Bacău. Administrația Viziteu a vrut să îl îndepărteze de la club, prin reorganizarea CSM și desființarea funcției. Gavriliu a atacat în instanță decizia și după ani de procese a pierdut, ajungând astăzi să anunțe că pleacă.

Doi membri CA au demisionat

În paralel, situația de la vârful clubului s-a tensionat și mai mult după ce doi membri ai Consiliului de Administrație au ales să plece prin demisie. Este vorba despre Relu Auraș și Mihai Adrian Sava. Dacă ultimul nu a dat niciun motiv pentru demisie, Relu Auraș a motivat gestul prin faptul că ar vrea să se concentreze pe antrenorat, iar prezența în CA, unde nu ar putea vota mai multe proiecte, nu ar prezenta niciun câștig. Demisia vine după ce Ziarul de Bacău a prezentat pe larg faptul că „maestrul” este antrenor la CSM, membru CA, dar și antrenor la clubul rival, SCM Bacău.

Dacă în cazul celor doi membri ai CA, Consiliul Local ar trebui să numească doi înlocuitori la ședința din această săptămână, în cazul funcției de director se pare că primarul Viziteu îl vrea pe consilierul său Lucian Andrei (foto). Nu de multă vreme, acesta este și președinte al Consiliului de Administrație al CSM. Multe voci îl contestă pe Lucian Andrei pentru că nu are nicio pregătire în sport. Acesta a studiat Inginerie/Management Industrial iar in trecut a lucrat pentru Romeo Stavarache la firma sa, Prod Cresus.