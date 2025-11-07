Cum a ajuns un copil să rămână blocat în rasteluri! Băcăuanii spun că parcările „smart” sunt un fiasco

După investițiile de peste 6,7 milioane de lei în parcările „smart” pentru biciclete, sistemul implementat de Primăria Bacău continuă să provoace nemulțumiri și incidente în rândul cetățenilor. Mai mulți băcăuani au reclamat, în grupurile locale de Facebook, că sistemul este dificil de folosit și că amplasarea unora dintre aceste structuri poate reprezenta un real pericol pentru pietoni și copii.

O utilizatoare a povestit o experiență care ilustrează lipsa de funcționalitate a parcărilor: „Am plătit pentru 3 biciclete și am primit loc doar pentru una. E un fiasco. Ai timp doar câteva secunde să îți pui bicicleta în rastel, până o mai legi, deja copilul a rămas blocat înăuntru. Noroc că avea telefonul la el și ne-a sunat să ne ducem să-l eliberăm.” Femeia spune că a reușit să-și recupereze copilul doar după ce acesta a strecurat cartela prin zăbrele.

Alți locuitori atrag atenția asupra riscurilor create de amplasarea parcărilor. „Aia de la Narcisa este fix lângă trecerea de pietoni. Trebuie eliminată! Au sărit niște copii fix pe trecere, noroc că eram oprit”, a scris un utilizator. O altă persoană a confirmat: „Foarte periculoasă trecerea aceea trasată înaintea acestei cașcarabete. Noroc că m-am oprit eu, venea un zăpăcit dinspre Kaufland fără intenția de a încetini.”

Potrivit informațiilor publicate anterior de Ziarul de Bacău, lucrările nu au fost recepționate corespunzător, iar unele echipamente au fost instalate cu soluții tehnice îndoielnice. De asemenea, sistemul nu era funcțional la momentul în care primarul Lucian Stanciu Viziteu a depus o solicitare pentru un abonament, iar instituția pe care el chiar el o conduce i-a răspuns că serviciul nu este disponibil.

În același context, DNA Bacău a deschis un dosar penal privind proiectul acestor parcări în care prejudiciul este estimat la 6,7 milioane de lei. Printre inculpați se numără administratorul public, mai multe companii și funcționari din cadrul Primăriei Bacău, iar Consiliul Local a decis să se constituie parte civilă pentru recuperarea pagubei.

Cetățenii care doresc să își rezerve un loc într-una dintre parcările pentru biciclete trebuie să depună o solicitare online, urmând ca, după aprobare, să achite un abonament anual de 120 de lei și să primească o cartelă de acces nominală pentru utilizarea rastelului. De la mijlocul lunii septembrie, de când primăria primește cereri pentru atribuirea unui loc pentru parcarea bicicletei, doar 10 băcăuani s-au înscris pe liste.