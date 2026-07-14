Cum a fost concediat din Primăria Bacău un martor DNA. Stenograme: ”Propun eu primarului să-l dea pe tatăl tău afară!”

În dosarul instrumentat de DNA privind realizarea parcărilor pentru biciclete din municipiul Bacău, unde prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 6,3 milioane de lei, persoanele trimise în judecată au continuat să ocupe poziții importante în administrație.

După ce a furnizat procurorilor documente și înregistrări care contraziceau declarațiile și lipsa de memorie invocate de alți angajați ai instituției odată cu declanșarea investigației, Alexandra Păncescu, fost manager de proiect și una dintre puținele persoane care au oferit sprijin anchetatorilor, a fost pur și simplu dată afară din Primărie.

O recentă înregistrare explozivă surprinde mecanismul prin care un funcționar public incomod din Primăria Bacău este „strivit” sub greutatea unei evaluări profesionale transformate în instrument de pedeapsă. Dialogul dintre directorul executiv al Direcției Tehnice din Primăria Bacău, Romeo Chindruș, și subalterna sa, Alexandra Păncescu, la vremea respectivă manager de proiect în cadrul programelor de mobilitate urbană ale municipiului, arată presiunea psihologică exercitată de la vârful instituției.

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După ce a fost mutată singură într-un birou fără geamuri, pentru a fi izolată de colectiv, următorul pas al conducerii Primăriei a fost evaluarea profesională, care, conform înregistrării, a fost mai degrabă o tentativă de execuție administrativă.

De la nota 4,90 în anii trecuți, Alexandra Păncescu se trezește cu un șocant 2,15, la evaluare.

Romeo Chindruș: „Eu sunt pus într-o postură proastă… Îmi pare rău ceea ce se întâmplă cu tine și îmi pare rău ceea ce trebuie să fac eu suplimentar.

(…)

Alexandra Păncescu: Cu ce s-a înrăutățit activitatea mea față de anul trecut?… Cum până acum am avut 4,90, foarte bine, și acum 2,15?

(…)

Romeo Chindruș: Să preiei strada Salciei și să duci proiectul mai departe.

Alexandra Păncescu: În ce sens? În ce punct se află?

Romeo Chindruș: Cum adică?

Alexandra Păncescu: Să-mi spună cei de la Drumuri unde au rămas documentele, să facă un inventar, să-mi predea tot ceea ce există.

Romeo Chindruș: Alexandra, am totul. Îți pregătesc documentele și ți le aduc chiar acum. Îți arăt în ce fază este proiectul.

Alexandra Păncescu: Nu. Vreau documentele oficiale, cu semnături și toate actele care au fost întocmite până acum.

Romeo Chindruș: Dar ce poveste să-ți fac? Să scriu un roman? Suntem într-o anumită situație. Trebuie să vedem ce facem mai departe. Reziliem contractul cu societatea respectivă și continuăm proiectul. Dacă vrei să preiei obiectivul, hai să discutăm concret.

Alexandra Păncescu: Am înțeles.

Romeo Chindruș: Putem să redactăm împreună tot ce este necesar.

Alexandra Păncescu: Cred că nu m-ați înțeles.

Romeo Chindruș: Ba da, te-am înțeles. Dar de ce nu vrei să lucrăm împreună?

Alexandra Păncescu: Pentru strada Salciei v-am explicat deja, în adresa pe care v-am transmis-o, că în execuția contractului cu acea societate a fost implicat tatăl meu.

(…)

Alexandra Păncescu: Eu nu v-am scris că refuz. V-am solicitat să reanalizați situația și să-mi transmiteți un răspuns.

Romeo Chindruș: Da.

Alexandra Păncescu: Eu sunt de acord să lucrez.”

Un conflict personal mascat în evaluare profesională

Văzând că ”nu-i ies cărțile” cu argumente profesionale, directorul trece la amenințări asupra familiei angajatei. Managerul de proiect a adus în discuție o posibilă încălcare a legii, despre care a afirmat că trebuie evitată. Dar directorul ajunge să o amenințe că îl dă afară din serviciu pe tatăl ei, angajat la Societatea de Servicii Publice Municipale (SSPM), din subordinea Primăriei.

”Romeo Chindruș: Și l-ai pus în față pe tatăl tău. De ce l-ai pus în față pe tatăl tău?

Alexandra Păncescu: Nu l-am pus în față!

Romeo Chindruș: Atunci îl dăm pe tatăl tău afară. Propun eu primarului să-l dea pe tatăl tău afară, ca tu să iei lucrări.

Alexandra Păncescu: Faceți și propunerea asta…

Romeo Chindruș: Că tu, dacă ai fi la mine, la Investiții, cu SSPM, n-ai putea să iei niciun contract cu SSPM. Păi cum facem? Renunțăm la unul, sau la altul, sau la amândoi.

Alexandra Păncescu: Dacă credeți că asta-i cheia succesului sau calea legală…”

Până la urmă, evaluarea nu a mai fost dusă la capăt, dar Alexandra Păncescu a fost dată afară pentru neîndeplinirea sarcinilor de serviciu, invocându-se tocmai problemele legale pe care ea le-a expus clar în discuția cu directorul ei. În Dispoziția privind desfacerea disciplinară a contractului de muncă (vezi facsimil mai jos!), semnată de primarul Lucian-Daniel Stanciu Viziteu, solicitările de clarificare a acestor probleme și de intrare în legalitate au fost apreciate drept ”conduită pasivă, echivalentă unui refuz de executare a sarcinilor”. Chiar în același document însă, scrie clar că Alexandra Păncescu este ”un angajat cu experiență și pregătire în domeniul tehnic”.

Primăria nu comentează

Ziarul de Bacău a solicitat explicații de la Primăria Bacău, referitoare la împrejurările concedierii Alexandrei Păncescu, însă instituția publică a refuzat să comunice pe acest subiect, cu pretextul că solicitările nu fac obiectul Legii 544/2001, privind informațiile publice. De asemenea, întrebată expres ce evaluări au primit funcționarii care sunt și inculpați în dosarele DNA Bacău, municipalitatea nu a răspuns.

7. Dispozitie Concediere by Ziarul de Bacau