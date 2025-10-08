Cum s-a produs accidentul de pe Centura Bacăului: precizările polițiștilor

Un grav accident a avut loc, în această după-amiază, pe Centura Bacăului, în care 4 persoane (3 adulți și o fetiță de 5 ani) au fost rănite.

Din primele cercetări ale polițiștilor, a rezultat că un bărbat de 31 de ani, din comuna Cleja, în timp ce conducea un autoturism din direcția comunei Nicolae Bălcescu către localitatea Luizi-Călugăra, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de o femeie de 25 de ani, din județul Vrancea. Ulterior, a ricoșat într-o autoutilitară condusă de un bărbat de 44 de ani, din municipiul Bacău.

În urma impactului, cei trei conducători auto, precum și o minoră de 5 ani, pasageră în autoturismul condus de femeia din județul Vrancea, au fost răniți și transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Femeia și conducătorul autoutilitarei au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Conducătorului autoturismului i-au fost recoltate mostre biologice de sânge, întrucât starea de sănătate nu a permis testarea cu aparatul etilotest.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.