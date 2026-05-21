Cum transformi o bucătărie obișnuită într-un spațiu în care vrei să petreci timp cu adevărat

Adaugă Ziarul de Bacău ca sursă preferată în Google

Bucătăria nu mai este de mult doar locul unde se pregătesc mesele. A devenit centrul vieții de familie, spațiul unde se beau cafelele de dimineață, unde copiii își fac temele și unde conversațiile cele mai sincere au loc fără nicio planificare.

Tocmai de aceea, felul în care aranjezi și echipezi această cameră contează mai mult decât pare la prima vedere.

Alegerea mobilei pentru bucătărie reprezintă punctul de plecare al oricărui proiect de amenajare reușit.

Nu este vorba doar de estetică, ci de funcționalitate, durabilitate și coerența întregului spațiu. O bucătărie bine gândită poate face diferența dintre o dimineață haotică și una relaxată.

Ce înseamnă, de fapt, o bucătărie funcțională în 2026

Tendințele de design interior din 2026 au mutat accentul de la kitsch spre simplitate aplicată.

Mobila pentru bucătărie modernă combină materialele naturale – lemnul masiv sau furnirele de calitate – cu soluții de depozitare inteligente: sertare cu închidere amortizată, rafturi ascunse în spatele ușilor, tirante verticale pentru tăvi și capace.

Culorile neutre, cum ar fi bej, gri cald sau verde salvie, au înlocuit albul pur, oferind spațiului o atmosferă mai caldă și mai personală.

Un aspect neglijat adesea este înălțimea planului de lucru. Standardul european este de 86-91 cm, dar multe persoane aleg să personalizeze această dimensiune în funcție de înălțimea proprie, reducând astfel oboseala în timp ce gătesc.

Mobila pentru bucătărie la comandă, deși mai scumpă, rezolvă exact aceste detalii pe care produsele de serie le ignoră.

Materialele care rezistă în timp

Când vine vorba de fronturi, MDF-ul vopsit în câmp electrostatic și PAL-ul melaminat rămân cele mai populare opțiuni la prețuri medii.

Pentru cei care vor ceva mai rezistent la umiditate și lovituri, fronturile din PVC termofoliат sau lacul UV pe MDF sunt alegeri solide.

Blatul din quartz engineered – un compozit de cuarț natural și rășini – este practic imposibil de zgâriat și nu absoarbe lichidele, ceea ce îl face ideal pentru o bucătărie activă.

Scaunele de bucătărie: mai mult decât un loc unde stai

Scaunele de bucătărie sunt piesele de mobilier pe care lumea le alege cel mai des în grabă și le regretă cel mai repede.

Un scaun incomod descurajează conversațiile lungi la masă și obosește spatele după 20 de minute. Câteva criterii esențiale înainte de a lua o decizie:

Înălțimea scaunului față de masă – distanța ideală între suprafața scaunului și blatul mesei este între 28 și 32 cm

– distanța ideală între suprafața scaunului și blatul mesei este între 28 și 32 cm Materialul tapițeriei – în bucătărie, materialele ușor de șters (piele ecologică, țesătură impermeabilă, plastic) sunt mult mai practice decât textilele poroase

– în bucătărie, materialele ușor de șters (piele ecologică, țesătură impermeabilă, plastic) sunt mult mai practice decât textilele poroase Structura – picioarele din metal sau lemn masiv rezistă mai bine decât cele din plastic, mai ales dacă scaunele sunt folosite zilnic de mai multe persoane

– picioarele din metal sau lemn masiv rezistă mai bine decât cele din plastic, mai ales dacă scaunele sunt folosite zilnic de mai multe persoane Ergonomia – spatarul cu suport lombar face diferența, mai ales dacă familia petrece mai mult de o oră pe zi la masa din bucătărie

Scaunele de bucătărie cu șezut tapisat și structură metalică în stilul industrial sunt în continuare populare în 2026, dar au apărut și variante mai „moi”, cu spătar curbat și picioare din lemn natural, care se potrivesc perfect cu mobilierul scandinavian sau minimal.

Cum alegi scaunele potrivite pentru stilul tău

Dacă mobila pentru bucătărie este închisă la culoare – wenge, antracit sau negru mat – scaunele din lemn deschis sau tapisate în nuanțe calde creează un contrast echilibrat.

Invers, o bucătărie în alb sau bej suportă accente mai îndrăznețe: scaune în verde închis, teracotă sau chiar muștar. Regula nescrisă a designerilor de interior: nu mai mult de două culori de accentuare în același spațiu.

Covorul de bucătărie – detaliul care schimbă temperatura unui spațiu

Multă lume evită covorul pentru bucătărie din teama că se murdărește greu. Realitatea este că un covor ales corect este la fel de ușor de întreținut ca orice altă suprafață și adaugă un strat de confort acustic și termic pe care niciun gresie nu îl oferă.

Cele mai practice opțiuni sunt covoarele din fibre sintetice cu tratament antimicrobian sau cele din bumbac cu țesătură plată – se spală la mașina de spălat la 40°C, rezistă la pete și nu rețin mirosurile.

Un covor pentru bucătărie plasat în zona de lucru – în fața chiuvetei sau a aragazului – reduce oboseala picioarelor semnificativ după ce stai în picioare 30-40 de minute la gătit.

Dimensiunea optimă pentru această zonă este de 45×75 cm sau 50×80 cm. Modelele geometrice sau dungile orizontale pot alungi vizual un spațiu îngust, în timp ce motivele florale sau etnice adaugă personalitate fără să aglomereze.

Mobila pentru bucătărie, scaunele de bucătărie și covorul pentru bucătărie formează împreună un sistem vizual și funcțional.

Când aceste trei elemente sunt alese cu coerență – ca stil, culoare și material – bucătăria nu mai este doar un loc de gătit, ci devine un spațiu unde oamenii chiar vor să stea.