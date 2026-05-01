Dacă îți plac micii, nu ai voie să ratezi asta! 1 Mai cum trebuie la BRU Roastery din Onești: trei zile de grătar și live cooking

De 1 Mai, mirosul de grătar se mută la BRU Roastery, unde timp de trei zile se anunță un adevărat festival culinar dedicat micilor și preparatelor gătite pe loc.

Minivacanța de 1 Mai vine cu o invitație greu de refuzat pentru pofticioși. BRU Roastery din Onești dă startul „Festivalului Micului”, un eveniment care promite trei zile pline de gusturi autentice, preparate proaspete și atmosferă de weekend, exact așa cum o știu românii: cu grătar, fum bun și prieteni aproape.

Între 1 și 3 mai, zilnic între orele 12.00 și 22.00, locația de pe Calea Slănicului devine punctul de întâlnire pentru iubitorii de mâncare gătită live. Vedetele meniului sunt, fără îndoială, micii, dar și ciolanul crocant, pregătit pe loc.

Cei care ajung la festival vor putea încerca combinații inedite, precum burgeri cu mici sau Adana din carne de mici, servită în lipie de casă. Din meniu nu lipsesc nici cartofii noi pe plită, bulzul crocant în crustă de panko și alte preparate pregătite pe loc, în fața clienților.

Organizatorii spun că nu este vorba doar despre mâncare, ci despre întreaga experiență: atmosfera relaxată, specifică zilelor libere, mirosul de lemn încins și bucuria de a petrece timp cu cei dragi.

Așadar, pentru cei care nu vor să rateze tradiția de 1 Mai, dar caută ceva în plus față de grătarul clasic, „Festivalul Micului” de la BRU Roastery se anunță a fi una dintre atracțiile principale din Onești în acest weekend.

Pe 1, 2 si 3 mai, de la ora 12:00 pana la 22:00, pe Calea Slanicului din Onesti:

•⁠ ⁠burgeri cu mici

•⁠ ⁠Adana cu Carne de Mici in lipie de casa

•⁠ ⁠cartofi noi pe plita

•⁠ ⁠ciolan crocant

•⁠ ⁠bulz crocant in crusta de panko

•⁠ ⁠si multe alte bunatati gatite live

Unde și când?

1-2-3 Mai

12:00 – 22:00

BRU Roastery – Onesti, Calea Slanicului