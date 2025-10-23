Decizie de ultima oră! Se închide circulația pe sub podul de la Narcisa

Se închide circulația pe strada Garofiței, în zona de sub podul de la Narcisa, între intersecția cu str. Orizontului și blocul 118, anunță Primăria Bacău.

Decizia vine în urma evenimentelor de la începutul săptămânii, când o secțiune din parapetul pasarelei s-a prăbușit. Pentru siguranță, se va închide circulația rutieră și pe această porțiune.

CITEȘTE ȘI: DOCUMENT! În 2023, s-a aprobat un proiect de reabilitare a Podului Letea, Primăria știind că sunt probleme de ordin structural. Administrația Viziteu „a avut alte priorități”