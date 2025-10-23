Decizie de ultima oră! Se închide circulația pe sub podul de la Narcisa

Se închide circulația pe strada Garofiței, în zona de sub podul de la Narcisa, între intersecția cu str. Orizontului și blocul 118, anunță Primăria Bacău.
Decizia vine în urma evenimentelor de la începutul săptămânii, când o secțiune din parapetul pasarelei s-a prăbușit. Pentru siguranță, se va închide circulația rutieră și pe această porțiune.
CITEȘTE ȘI: DOCUMENT! În 2023, s-a aprobat un proiect de reabilitare a Podului Letea, Primăria știind că sunt probleme de ordin structural. Administrația Viziteu „a avut alte priorități”
În același timp, atragem atenția locuitorilor din zonă să evite circulația pe sub pod, să nu își parcheze autoturismele și nici să nu se deplaseze în zonă dacă nu este necesar.
Rugăm insistent locuitorii să respecte indicațiile polițiștilor aflați la fața locului.
Vă mulțumim pentru înțelegere și vă asigurăm că facem toate eforturile pentru a remedia cât mai rapid situația pasarelei.– transmite Primăria Bacău
Comentarii
Mitica Delandalogru a zis
O masura inteleapta, si avand in vedere pericolul generat de multe altele – politicieni, masini, viata in general – este cazul sa se intrerupa circulatia in toata tara, adicatelea sa stam impuscariati in case, ca nu cumva sa cada comeata drept in capul nostru. Intre timp, o cocomisie neaparat useristo-pesedisto-liberala, platita generos, sa dezbata vreme de douazeci de ani cum facem ca sa nu aparam de comeata.
Pana ce nu vine un razboi si ii matura pe toti hotii astia, nu ne trezim.
Dan a zis
Cred că se impune amenajarea provizorie a unui sens giratoriu la baza Podului pentru a permite celor ce vin de pe str Milcov și Str Cornisa Bistrița să urce pe „pod”.
Acel posibil giratoriu ar trebui să devină definitiv!