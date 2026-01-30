Dedeman Bacău pregătește o achiziție majoră la Iași. Frații Pavăl vor să cumpere 12 hectare lângă Mall Moldova

Dedeman intenționează să cumpere un teren cu o suprafață de peste 12 hectare, aflat în imediata apropiere a centrului comercial Mall Moldova din Iași, potrivit documentelor obținute de Ziarul de Iași. Terenul este deținut de compania Rinco Fin SRL din Râmnicu Sărat, controlată de antreprenorul Cosmin Ionuț Roșu.

Promisiunea de vânzare-cumpărare este deja înscrisă în cartea funciară, iar tranzacția este blocată în favoarea Dedeman printr-o clauză de inalienabilitate. Aceasta împiedică vânzarea sau înstrăinarea terenului către alte părți până la finalizarea contractului.

Documentele prevăd că actul final de vânzare-cumpărare trebuie încheiat cel târziu până la data de 30 martie 2026.

Terenul este intravilan, neîmprejmuit, și este amplasat în municipiul Iași, pe latura estică a parcului Mall Moldova. Suprafața totală este de 121.042 de metri pătrați, echivalentul a aproximativ 12,1 hectare. Parcela a fost creată în luna decembrie 2025, prin alipirea a opt terenuri distincte, fiecare cu număr cadastral propriu.

Achiziția ar consolida prezența Dedeman Bacău în județul Iași, unde compania operează deja trei magazine.