Dedeman intră într-un parteneriat strategic cu PPC pentru extinderea rețelei de încărcare a mașinilor electrice

Compania Dedeman, deținută de frații Pavăl, a încheiat un parteneriat cu PPC Blue România pentru dezvoltarea unei ample rețele de stații de încărcare destinate vehiculelor electrice în parcările magazinelor sale din întreaga țară. În cadrul proiectului, peste 60 de magazine Dedeman și două centre logistice vor fi echipate cu aproximativ 600 de puncte de încărcare, cu o putere totală instalată de peste 30 MW, potrivit Economica.net.

Primele stații vor fi instalate în orașele Câmpulung Moldovenesc, Roman, Alexandria, Târgu Jiu și Onești, iar până la sfârșitul anului 2026 investiția va fi finalizată în 21 de magazine considerate prioritare pentru dezvoltarea infrastructurii de mobilitate electrică. Totodată, stațiile deja existente în locațiile Dedeman vor fi integrate în aplicația PPC Blue.

„La Dedeman, ne propunem să construim mai mult decât spații comerciale, vrem să dezvoltăm un ecosistem util și adaptat stilului de viață modern al clienților noștri. Extinderea infrastructurii pentru mobilitate electrică, prin colaborarea cu PPC Blue, reprezintă un pas firesc într-o societate în care soluțiile sustenabile devin tot mai importante. Ne dorim ca fiecare vizită în magazinele noastre să ofere nu doar acces la produse și servicii de calitate, ci și facilități care simplifică viața de zi cu zi. Investim constant în proiecte cu impact pe termen lung, orientate către confortul oamenilor, dezvoltarea comunităților și protejarea mediului”, a declarat Dragoș Pavăl, Președinte Dedeman.

Reprezentanții celor două companii susțin că proiectul urmărește să faciliteze accesul șoferilor la servicii de încărcare și să contribuie la extinderea mobilității electrice în România. Dedeman operează în prezent 65 de magazine la nivel național, în timp ce PPC Blue administrează peste 1.100 de puncte de încărcare în întreaga țară.

Citește articolul complet AICI.