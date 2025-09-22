DEDEMAN se extinde în Republica Moldova. Dragoș Pavăl: „E o împlinire a unei dorințe mai vechi”

Dedeman, lider naţional în retailul materialelor de construcţii şi al amenajărilor interioare, cu capital 100% românesc, își extinde operațiunile în Republica Moldova printr-o investiție strategică ce va genera locuri de muncă și va consolida climatul de afaceri regional.

Decizia de a pătrunde pe piața Republicii Moldova a fost luată de conducerea Dedeman în urma unei întâlniri extrem de constructive cu Prim-ministrul Dorin Recean și alți oficiali ai Guvernului de la Chișinău, un guvern pro-european, dinamic și dedicat reformelor, care promovează stabilitatea și oportunitățile pentru investitorii străini.

Prezența Dedeman peste Prut va consolida legăturile economice româno-moldovenești și va confirma atractivitatea Republicii Moldova pentru investiții majore.

„Republica Moldova este o piață cu potențial real de dezvoltare, care demonstrează că este pregătită să devină parte a Uniunii Europene. Această investiție reflectă încrederea noastră în viitorul, stabilitatea și perspectivele economiei locale, dar și dorința de a contribui la dezvoltarea comunității, prin experiența și resursele pe care le-am acumulat în România.” a declarat Dragoș Pavăl, Președintele Dedeman.

Prin această extindere, Dedeman va aduce în Republica Moldova:

un efect multiplicator în economie, prin parteneriate cu producători și distribuitori locali;

standarde europene de retail și logistică, aplicate deja cu succes pe piața din România;

contribuții fiscale și sociale importante;

programe de formare profesională și transfer de know-how pentru angajați.

Cu o rețea de 64 de magazine la nivel național, Dedeman își continuă expansiunea. Până la finalul acestui an, va fi inaugurat magazinul din Mediaș, al 65-lea al rețelei, iar în 2026 un nou magazin își va deschide porțile la Giurgiu, bifând astfel prezența Dedeman în toate județele țării.

Pasul peste Prut reprezintă așadar o completare firească a strategiei de dezvoltare a companiei.

„Pentru noi, decizia de a veni în Republica Moldova nu este doar o mișcare de business, ci o împlinire a unei dorințe mai vechi. Faptul că Dedeman își are originile la Bacău, la circa 150 km de graniță, a făcut ca această extindere să fie considerată, încă de la început, un pas natural. Ne dorim să le oferim vecinilor noștri o experiență de cumpărare modernă și accesibilă, la standardele cu care i-am obișnuit pe clienții din România, contribuind astfel la dezvoltarea economiei locale.” a subliniat Dragoș Pavăl.

Primele investiții externe ale grupului Pavăl Holding au fost realizate în anul 2023, în domeniul turismului. În 2025, frații Pavăl au consolidat această deschidere internațională prin achiziția lanțului de bricolaj Praktiker Hellas din Grecia, fiind una dintre cele mai importante tranzacții din regiune. Intrarea pe piața din Republica Moldova reprezintă, astfel, o continuare firească a acestei viziuni de dezvoltare regională.

„Venim în Republica Moldova nu doar în calitate de investitori, ci ca parteneri ai comunităților locale. Credem cu adevărat în potențialul nemărginit al acestei țări și în drumul său european.”, mai spune Dragoș Pavăl.

Această decizie strategică are și o dimensiune simbolică: Dedeman, un brand antreprenorial românesc de succes, vine în Republica Moldova într-un moment în care țara își afirmă maturitatea economică și deschiderea către noi oportunități, consolidându-și totodată orientarea pro-europeană.