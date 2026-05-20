Deputatul băcăuan Costel Dunava, în audiență la Papa Leon al XIV-lea

Deputatul Costel Dunava (PSD Bacău) a participat la o audiență cu Papa Leon al XIV-lea, desfășurată în Sala Clementină de la Vatican – Palatul Apostolic. Întâlnirea a avut loc zilele trecute, când parlamentarul a fost prezent la Roma pentru cea de-a doua Conferință Interparlamentară privind Combaterea Criminalității Organizate în Regiunea OSCE – „STOP DRUGS – Combatem traficul de droguri împreună pentru a apăra sănătatea, securitatea și statul de drept”.

Deputatul Costel Dunava i-a oferit Papei Leon al XIV-lea și un cadou simbolic din partea delegației Parlamentului României, respectiv o vază realizată manual de artista Diana Cojocaru.

În acest loc încărcat de istorie și profundă semnificație spirituală, Sanctitatea Sa și-a exprimat aprecierea față de inițiativa Conferinței dedicate „luptei serioase și urgente împotriva flagelului drogurilor ilicite”, subliniind că prezența reprezentanților statelor participante la OSCE reprezintă „o mărturie a determinării colective de a face față unui fenomen care alimentează rețelele criminale și pune în pericol viitorul societăților noastre”. Papa Leon al XIV-lea a evidențiat, totodată, importanța consolidării statului de drept și a susținut necesitatea unui sistem de justiție penală eficient, echitabil, uman și credibil, capabil să prevină și să combată producția și traficul de substanțe stupefiante ilegale, cu respectarea demnității umane și a drepturilor fundamentale. De asemenea, am avut privilegiul de a înmâna Sanctității Sale, din partea delegației Parlamentului României, un cadou simbolic reprezentând o expresie autentică a artei tradiționale românești – o superbă vază realizată manual de artista Diana Cojocaru. Comunitatea catolică reprezintă un pilon important al dialogului, solidarității și valorilor creștine europene, contribuind permanent la promovarea păcii, a demnității umane și a sprijinului pentru cei vulnerabili. deputat Costel Dunava