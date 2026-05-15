Deputatul băcăuan Costel Dunava, la conferința internațională antidrog de la Roma: „Combaterea traficului de droguri rămâne o prioritate”

Deputatul PSD de Bacău Costel Dunava a participat la o conferință internațională dedicată combaterii traficului de droguri și criminalității organizate, desfășurată în Roma, unde oficiali și experți din mai multe state au discutat despre măsuri comune pentru limitarea unui fenomen considerat tot mai periculos la nivel european și internațional.

Potrivit unei postări publicate de parlamentarul băcăuan, evenimentul a avut loc în cadrul celei de-a doua Conferințe Interparlamentare privind Combaterea Criminalității Organizate în Regiunea OSCE – STOPDRUGS, organizată la Camera Deputaților din Palazzo Montecitorio.

Conferința a reunit parlamentari, specialiști și reprezentanți instituționali din statele membre ale Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), într-un context marcat de intensificarea amenințărilor generate de drogurile sintetice și de extinderea rețelelor de criminalitate transfrontalieră.

Printre subiectele principale dezbătute s-au numărat combaterea traficului de droguri sintetice și a opioidelor cu risc ridicat, precum fentanilul, destructurarea grupărilor infracționale prin aplicarea principiului „follow the money”, dar și consolidarea cooperării între state prin schimb rapid de informații și utilizarea noilor tehnologii în investigarea infracțiunilor. Un alt punct important pe agenda discuțiilor a fost prevenirea consumului de droguri în rândul tinerilor și al categoriilor vulnerabile.

În mesajul transmis după participarea la eveniment, deputatul Costel Dunava a subliniat că lupta împotriva traficului de droguri trebuie să rămână o prioritate comună la nivel european și internațional.

„În acest context, combaterea traficului de droguri rămâne o prioritate comună la nivel european și internațional, esențială pentru protejarea securității cetățenilor, a sănătății publice și a statului de drept”, a transmis parlamentarul băcăuan.