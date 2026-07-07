Deputatul Costel Dunava anunță adoptarea unor amendamente privind securitatea regională și sprijinul pentru Republica Moldova în cadrul AP OSCE

Deputatul băcăuan Costel Dunava a anunțat că a susținut și a obținut adoptarea mai multor amendamente în cadrul sesiunii de lucru a Comisiei pentru Afaceri Politice și Securitate a Adunării Parlamentare a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (AP OSCE), acestea vizând consolidarea securității regionale, sprijinul pentru Republica Moldova și protejarea infrastructurii critice din regiunea Mării Negre.

Potrivit parlamentarului, unul dintre amendamentele adoptate întărește angajamentul comunității internaționale față de suveranitatea Republicii Moldova, prin ridicarea nivelului de sprijin la un standard pe care acesta îl descrie drept „neclintit”, cu scopul de a consolida solidaritatea internațională în raport cu statul vecin.

De asemenea, Costel Dunava a precizat că amendamentele referitoare la regiunea transnistreană urmăresc consolidarea instrumentelor diplomatice pentru protejarea drepturilor fundamentale și a identității lingvistice a populației din zonă.

În intervenția sa, deputatul a atras atenția și asupra provocărilor de securitate din regiunea Mării Negre, pe care o consideră o zonă strategică afectată de amenințări hibride și de perturbări ale lanțurilor globale de aprovizionare. Acesta a subliniat că riscurile la adresa infrastructurii energetice offshore, a rutelor de tranzit și a viitoarelor interconectoare submarine de energie electrică și comunicații impun o abordare coordonată la nivel internațional.

Un alt amendament susținut de parlamentarul PSD Bacău a vizat includerea Mării Negre, alături de Marea Baltică, în rezoluția aflată în dezbatere. Potrivit lui Costel Dunava, această modificare este necesară pentru dezvoltarea unei strategii unitare privind securitatea maritimă și protejarea infrastructurii critice în spațiul euro-atlantic.

Amendamentele au fost prezentate în cadrul lucrărilor Comisiei pentru Afaceri Politice și Securitate a AP OSCE, for parlamentar care dezbate și formulează recomandări în domeniul securității, cooperării internaționale și respectării principiilor dreptului internațional.