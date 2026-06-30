Deputatul Costel Dunava: Comisia pentru politică economică a avizat prelungirea plafonării adaosului comercial la carburanți până în noiembrie 2026

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare din Camera Deputaților a adoptat un raport favorabil pentru proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2026, care prevede prelungirea plafonării adaosului comercial la benzină și motorină până la 30 noiembrie 2026.

Anunțul a fost făcut de deputatul PSD Bacău Costel Dunava, președintele comisiei, care susține că măsura este necesară în actualul context internațional, marcat de conflictul din Orientul Mijlociu, volatilitatea pieței petroliere și riscul unor noi scumpiri ale carburanților.

Potrivit deputatului, prelungirea plafonării adaosului comercial urmărește să limiteze impactul creșterii prețurilor asupra populației și mediului de afaceri, asigurând continuitatea măsurii de protecție economică.

În același timp, Costel Dunava a formulat critici la adresa Executivului și a Partidului Național Liberal. Acesta afirmă că Guvernul condus de Ilie Bolojan nu ar fi întreprins demersurile necesare pentru adoptarea la timp a proiectului, acuzând că prioritatea a fost reprezentată de negocierile politice pentru menținerea majorității guvernamentale.

De asemenea, deputatul PSD susține că reprezentanții PNL ar încerca să întârzie adoptarea actului normativ, afirmând că președinții comisiilor parlamentare conduse de liberali nu au convocat ședințele necesare pentru dezbaterea proiectului înainte de expirarea actualei perioade de aplicare a măsurii.

În acest context, Costel Dunava afirmă că parlamentarii PSD solicită dezbaterea și aprobarea în regim de urgență a proiectului de lege pentru aprobarea OUG nr. 19/2026, astfel încât plafonarea adaosului comercial la carburanți să fie menținută fără întrerupere.