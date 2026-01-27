Deputatul Costel Dunava: „România are nevoie de revitalizare economică, nu de austeritate”

Deputatul PSD Costel Dunava a declarat că România are nevoie de politici economice orientate spre producție și investiții, nu de măsuri de austeritate, în cadrul Forumului „Dezvoltăm Împreună România”, eveniment care a avut ca temă „Premise de creștere economică în 2026”.

Invitat la eveniment de jurnalista Alessandra Stoicescu, parlamentarul a susținut că experiența ultimilor ani a demonstrat că austeritatea nu aduce stabilitate economică, ci accentuează sărăcia, afectând puterea de cumpărare a populației și fragilizând clasa de mijloc, pe fondul inflației ridicate și al costurilor mari la energie.

Potrivit lui Costel Dunava, viziunea PSD pentru anul 2026 presupune o schimbare de paradigmă economică, de la un model bazat pe consum și importuri la unul axat pe producție, valoare adăugată și locuri de muncă bine plătite. Un element central al acestei strategii îl reprezintă reindustrializarea României și valorificarea resurselor strategice pe plan intern.

Deputatul a atras atenția asupra exportului de materii prime neprelucrate, precum cuprul, grafitul sau pământurile rare, susținând că acestea ar trebui procesate în România pentru a genera valoare adăugată și dezvoltare economică. În acest context, PSD propune scutirea de impozit pe profit, pe o perioadă de cinci ani, pentru companiile care procesează aceste resurse pe teritoriul țării.

De asemenea, Costel Dunava a subliniat importanța sprijinirii firmelor românești, în special a celor care demarează investiții de tip Greenfield, prin acordarea de credite fiscale și deduceri pentru achiziția de echipamente moderne. Aceste măsuri, spune deputatul, nu ar pune presiune suplimentară pe bugetul de stat, dar ar contribui la creșterea competitivității economiei.

Un alt punct evidențiat a fost utilizarea fondurilor europene și naționale pentru modernizarea tehnologică a sectoarelor-cheie, precum industria alimentară, farmaceutică, chimică, auto, de apărare și construcțiile metalice. În acest sens, statul ar urma să devină partener al antreprenorilor prin acordarea de garanții pentru credite destinate digitalizării și automatizării.

În opinia deputatului PSD, implementarea unor programe europene precum STEP și SAFE poate contribui atât la securitatea economică și industrială a României, cât și la protejarea locurilor de muncă, în special în regiunile afectate de tranziția economică.

„O economie care produce în România înseamnă prețuri mai stabile, competitivitate pentru firmele autohtone și dezvoltare echilibrată în toate regiunile țării”, a concluzionat Costel Dunava.