Deputatul Fechet atacă alianța USR-AUR, care a majorat la maximum taxele și impozitele în Bacău. „Primarul Viziteu ar trebui să știe că minciuna are picioare scurte!”

Deputatul Mircea Fechet, președintele PNL Bacău, atacă din nou alianța USR-AUR din jurul primarului Lucian Daniel Stanciu Viziteu, pentru majorarea la maximum a taxelor și impozitelor locale. „Premiul pentru MINCIUNA ANULUI se acordă, fără dubiu și fără concurență, administrației USR – AUR din municipiul Bacău, care a reușit performanța să mărească taxele și impozitele locale la maximum și, în același timp, să pretindă că vina aparține altcuiva”, a afirmat Fechet, pe Facebook.

„Primarul Viziteu ar trebui să știe că minciuna are picioare scurte, iar în municipiul Bacău începe să iasă la iveală tot haosul administrativ rezultat din ce-a ascuns până acum sub preș administrația USR – AUR”, a mai acuzat liderul liberal.

„Probabil nu le ajung banii pentru toate tunurile imobiliare”

Explozia la nivel maxim a taxelor și impozitelor și dispariția bonificației de 10% pentru plata anticipată sunt combinații 100% locale, dar primarul Viziteu (USR???) i le pune în cârcă lui Bolojan. De fapt, primarul Viziteu (USR???) cu majoritatea sa de la AUR s-au uitat peste oraș și așa le-a dat lor, că pot întinde coarda la maximum. Nici impozitul auto nu l-au iertat, l-au stabilit la nivelul maxim, adică 50% peste cât permite legea. E o combinație 100% locală, pe care o poate vedea oricine din trei click-uri. O să fac un pic de istorie.

Proaspăt ales, primarul Viziteu a preluat nivelul de taxare din 2020 și l-a păstrat. 0,1% pentru rezidențial, 0,75% pentru nerezidențial. La fel a procedat și în 2021. Nimeni nu l-a forțat. Niciun guvern. Nicio ordonanță de urgență. A fost alegerea lui.

Apoi vine anul electoral 2024. Coincidență (nu?), administrația USR decide să scadă taxele, pentru că vin alegerile (nu aveau școlile nevoie de bani înainte de anul electoral?). Rezidențialul scade înainte de alegeri la 0,088%, nerezidențialul la 0,65%. Un gest clar, exact când voturile contează cel mai mult.

Trec alegerile, iar masca primarului care protejează contribuabilii cade. Primul lucru făcut este majorarea brutală a taxei pentru clădirile nerezidențiale pentru 2025, de la 0,65% direct la 1%, nivelul maxim permis. Doar că nerezidențial nu înseamnă doar firme mari. Înseamnă și persoane fizice care dețin un apartament folosit altfel decât ca locuință. Pentru ei, povara ajunge acum, după încă o majorare, până la plafonul maxim, de la 1 la 1,3% (peste 10.000 lei / an, am văzut).

În loc să fie tratați cu respect pentru faptul că, din munca lor, contribuie la bugetul local, băcăuanii sunt răsplătiți cu un comportamentul duplicitar: în campanie, reduceri, după alegeri, taxe maxime! Fără rușine, însă cu explicația cinică „Guvernul Bolojan e vinovat, se putea și mai rău!”.

Nu, nu se putea mai rău, pentru că mai mult de 1,3% ar fi ilegal.