Deputatul Mircea Fechet: „Premierul Ilie Bolojan și-a așezat temeinic Moldova pe agendă, atât pe cea din dreapta Prutului, cât și pe cea din stânga”

Săptămâna aceasta, premierul Ilie Bolojan a făcut mai multe vizite în zona Moldovei, pe șantierul Autostrăzii Moldovei, tronsonul Focșani-Bacău, în localitățile afectate de inundații din Neamț și Suceava, apoi în Iași. De asemenea, el a fost într-o vizită de lucru și în Republica Moldova.
În urma acestor vizite, deputatul Mircea Fechet a declarat că se bucură „că premierul Ilie Bolojan și-a așezat temeinic Moldova pe agendă, atât pe cea din dreapta Prutului, cât și pe cea din stânga. E o certitudine după ce l-am văzut pe prim-ministru pe șantierul de pe tronsonul Focșani – Bacău al Autostrăzii Moldovei, apoi în Neamț, apoi pe șantierul reconstrucției din Broșteni și din localitățile afectate de inundații, apoi în Iași și mai departe în Republica Moldova, unde sprijinul e pentru ca sora mai mică a României (dar eu i-aș spune „fiica”) să intre cât mai curând în marea familie europeană.”
Premierul Ilie Bolojan a mers la Broșteni, într-o vizită de lucru neanunțată, ca să verifice situația din teren, să discute cu autoritățile locale și cu echipele care lucrează la refacerea zonei.
Reconstrucția este acum principalul obiectiv în Broșteni și în toate localitățile din județele Suceava și Neamț care au fost afectate grav de inundații, iar reconstrucția se face cu fapte, nu cu asalt de fotografii și filmulețe isterice.
Guvernul a alocat sprijin imediat pentru oamenii greu încercați de inundații, încă de la primele intervenții de urgență, iar fonduri necesare au fost aprobate și pentru etapa de refacere efectivă a caselor și a infrastructurii distruse de ape.
Dacă unii se cățără fără jenă pe drama unor români, și sunt pline rețelele sociale de poze și comentarii care merg de la incitări la dezbinare până la cultul personalității unor politicieni, premierul Ilie Bolojan a ales calea respectului și a responsabilității.
Locuitorii din Suceava și Neamț trebuie să fie din nou în siguranță, iar pentru ca acest lucru să se întâmple cât mai repede e nevoie de luciditate și acțiune.
Sigur că orice mână de ajutor din partea oamenilor de bună-credință e importantă, dar unde e buna-credință la cei care fac circ din necazul altora?
Autoritățile locale din comunitățile afectate vor putea accesa inclusiv fonduri europene în valoare de 15 milioane euro, prin activarea mecanismului RESTORE, creat pentru cazurile de dezastre naturale majore.– deputatul Mircea Fechet
