Deputatul Mircea Fechet: „Premierul Ilie Bolojan și-a așezat temeinic Moldova pe agendă, atât pe cea din dreapta Prutului, cât și pe cea din stânga”

Săptămâna aceasta, premierul Ilie Bolojan a făcut mai multe vizite în zona Moldovei, pe șantierul Autostrăzii Moldovei, tronsonul Focșani-Bacău, în localitățile afectate de inundații din Neamț și Suceava, apoi în Iași. De asemenea, el a fost într-o vizită de lucru și în Republica Moldova.

În urma acestor vizite, deputatul Mircea Fechet a declarat că se bucură „că premierul Ilie Bolojan și-a așezat temeinic Moldova pe agendă, atât pe cea din dreapta Prutului, cât și pe cea din stânga. E o certitudine după ce l-am văzut pe prim-ministru pe șantierul de pe tronsonul Focșani – Bacău al Autostrăzii Moldovei, apoi în Neamț, apoi pe șantierul reconstrucției din Broșteni și din localitățile afectate de inundații, apoi în Iași și mai departe în Republica Moldova, unde sprijinul e pentru ca sora mai mică a României (dar eu i-aș spune „fiica”) să intre cât mai curând în marea familie europeană.”

Premierul Ilie Bolojan a mers la Broșteni, într-o vizită de lucru neanunțată, ca să verifice situația din teren, să discute cu autoritățile locale și cu echipele care lucrează la refacerea zonei.