Deși trotinetele sunt în centrul criticilor, bicicliștii au produs aproape de două ori mai multe accidente în Bacău, de la începutul anului

În timp ce trotinetele electrice sunt tot mai des în centrul dezbaterilor publice și al apelurilor pentru restricții, statisticile Inspectoratului de Poliție Județean Bacău arată că bicicliștii sunt implicați într-un număr semnificativ mai mare de accidente rutiere.

Potrivit unui bilanț prezentat de IPJ Bacău pentru primele șase luni ale anului 2026, în județ s-au înregistrat 59 de accidente provocate de bicicliști, dintre care 8 grave și 51 ușoare. În aceeași perioadă, conducătorii de trotinete electrice au provocat 34 de accidente, dintre care 7 grave și 27 ușoare.

Cu alte cuvinte, numărul accidentelor produse de bicicliști este aproape dublu față de cele în care vinovați au fost utilizatorii de trotinete electrice, chiar dacă în ultima perioadă discuțiile publice s-au concentrat aproape exclusiv asupra trotinetelor.

În încercarea de a reduce numărul accidentelor, polițiștii rutieri au desfășurat, în primele șase luni ale anului, 53 de acțiuni dedicate verificării bicicliștilor și conducătorilor de trotinete electrice. În urma controalelor au fost aplicate 5.991 de sancțiuni contravenționale.

Polițiștii atrag atenția că bicicliștii pot circula independent pe drumurile publice doar după împlinirea vârstei de 14 ani, iar bicicletele trebuie să fie echipate corespunzător, cu sistem de frânare eficient, avertizor sonor, instalație de iluminare și elemente reflectorizante.

De asemenea, oamenii legii reamintesc că bicicliștilor le este interzis să circule fără a ține cel puțin o mână pe ghidon și ambele picioare pe pedale, să conducă sub influența alcoolului, să meargă pe trotuare în lipsa pistelor amenajate, să traverseze trecerile de pietoni fără a coborî de pe bicicletă sau să efectueze manevre care pun în pericol siguranța traficului.

IPJ Bacău a transmis și recomandări pentru utilizatorii de trotinete electrice, subliniind că respectarea regulilor de circulație și adoptarea unui comportament preventiv rămân esențiale pentru reducerea numărului de accidente.