Dinți ficși pe implanturi în Bacău: când este recomandată reabilitarea orală

Pierderea mai multor dinți sau purtarea unei proteze mobile instabile poate afecta masticația, vorbirea, confortul zilnic și încrederea pacientului. În astfel de situații, una dintre soluțiile moderne de tratament este reabilitarea orală cu dinți ficși pe implanturi dentare.

La Clinica Denti Service Bacău, evaluarea pentru tratamentele pe implanturi începe cu o consultație și cu investigații imagistice digitale, inclusiv CBCT 3D, atunci când acestea sunt necesare. Scopul este stabilirea unui plan de tratament corect, adaptat fiecărui pacient.

Un tratament cu implant dentar nu înseamnă doar inserarea implantului. Este importantă analiza osului, a gingiei, a mușcăturii, a spațiului protetic și a stării generale de sănătate orală. De aceea, înainte de recomandarea unei soluții fixe pe implanturi, medicul evaluează dacă pacientul are suficient suport osos și care este varianta potrivită pentru cazul său.

Pentru pacienții care au pierdut mai mulți dinți sau care nu mai sunt mulțumiți de proteza mobilă, soluțiile fixe pe implanturi pot aduce mai mult confort și stabilitate. În unele cazuri, se poate discuta despre lucrări fixe pe mai multe implanturi, în funcție de situația clinică și de recomandarea medicului.

Un rol important îl are radiografia CBCT 3D, care oferă informații detaliate despre volumul osos și poziția structurilor anatomice. Această investigație ajută medicul să planifice mai precis tratamentul și să reducă riscurile în etapa chirurgicală.

Clinica Denti Service Bacău utilizează un flux digital de diagnostic și tratament, cu radiologie CBCT 3D, scanare intraorală și soluții protetice moderne. Pacienții pot primi un plan de tratament etapizat, explicat clar, în funcție de nevoile lor.

Consultația este recomandată pacienților care au dinți lipsă, proteze mobile instabile, lucrări vechi care nu mai pot fi păstrate sau dificultăți la masticație. După evaluare, medicul poate spune dacă implanturile dentare sunt indicate și ce opțiuni există pentru reabilitarea orală.

Clinica Denti Service Bacău se află pe Str. Ștefan cel Mare nr. 34, lângă Arena Mall.

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