Directoarea de la „Pedagogic” a fost demisă după scandalul cardurilor BRD, în care datele personale ale elevilor au fost trimise băncii

Directoarea Colegiului Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” din Bacău a fost demisă din funcție în urma scandalului legat de introducerea accesului în școală pe bază de carduri BRD. Conform surselor Ziarului de Bacău, Iuliana Botezatu a primit și interdicție de a mai ocupa o funcție de conducere în învățământ timp de 3 ani.

Inspectoratul Școlar Județean Bacău a decis încetarea detașării pe funcția de director al C.N. Pedagogic pentru Iuliana Botezatu începând cu 5 martie, după ce aceasta a fost cercetată disciplinar de două ori în acest an școlar. Ultima decizie vine în urma scandalului legat de introducerea unui sistem de acces în școală pe bază de carduri ISIC. Conducerea colegiului a transmis către BRD datele personale ale elevilor pentru implementarea acestui sistem fără un temei legal clar, ceea ce a reprezentat o încălcare gravă a legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

După publicarea materialului de presă în Ziarul de Bacău, Inspectoratul Școlar Județean a inițiat o cercetare disciplinară a directoarei, care a dus la demiterea sa. De asemenea, Iuliana Botezatu nu va mai putea ocupa o funcție de conducere timp de 3 ani.

Conform surselor Ziarului de Bacău, funcția de director ar urma să fie preluată de Maricica Iosub, care la ora actuală ocupă funcția de director adjunct.

Acesta nu este însă primul episod în care Iuliana Botezatu pierde funcția de conducere la Colegiul Pedagogic. În martie 2024, consiliul de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Bacău o demisese deja din cauza „deficiențelor manageriale” constatate de comisia de control, inclusiv în urma unor petiții ale angajaților și a unor anchete privind contracte de sponsorizare ale școlii legate de firme ale rudelor directoarei. Atunci, decizia de demitere fusese însă anulată în instanță, iar Iuliana Botezatu a revenit pe funcție.