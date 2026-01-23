Încălcare gravă a legii. Colegiul Pedagogic a transmis către BRD datele personale ale elevilor, pentru a implementa sistemul de acces în școală

Situația de la Colegiul Pedagogic „Ștefan cel Mare” intră într-o zonă gravă de ilegalitate, după ce conducerea unității de învățământ a furnizat către BRD date personale ale elevilor – liste nominale – pentru implementarea sistemului de acces în școală pe bază de card ISIC, fără ca proiectul să fie acoperit legal și fără consimțământul informat al părinților.

În urma publicării articolului privind inițiativa conducerii Colegiului Pedagogic de a introduce un sistem de acces în școală pe baza unui card BRD, mai mulți părinți ne-au atras atenția asupra unei probleme mai grave. Aceștia ne-au transmis că hârtiile aduse de reprezentanții BRD pentru a fi semnate de elevi sau părinți erau deja completate cu datele acestora. Acest lucru reprezintă o încălcare gravă a legii privind protecția datelor personale, deoarece presupune că școala ar fi trimis datele elevilor către o entitate privată, în acest caz o bancă, fără acord prealabil.

„A fost o greșeală”

Contactată de Ziarul de Bacău, directoarea Iuliana Botezatu (foto) a recunoscut că a trimis datele către instituția bancară. „Recunosc că le-am trimis lista cu numele elevilor și a fost o greșeală. Voi solicita băncii să șteargă această bază de date în cazul în care proiectul nu va fi implementat”, ne-a declarat directoarea Botezatu.

Am cerut un punct de vedere și Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Bacău, care a efectuat joi un control la Colegiul Pedagogic. Concluziile confirmă ilegalitatea comisă și scoate la iveală și alte probleme legate de inițiativa conducerii școlii.

IȘJ Bacău confirmă că date cu caracter personal ale minorilor au fost puse la dispoziția unei entități private înainte ca școala să poată demonstra existența unui cadru legal clar, aprobat și asumat în mod corect.

Alte probleme descoperite de IȘJ

Mai mult, documentele interne arată un haos procedural greu de justificat. Consiliul de administrație al școlii a aprobat implementarea proiectului pe 3 noiembrie 2025, însă contractul aferent a fost aprobat abia pe 4 decembrie, deși fusese deja semnat pe 27 noiembrie. În plus, contractul invocat are același obiect de activitate, dar este încheiat cu o altă firmă, nu cu banca care a primit datele elevilor. Acest detaliu ridică serioase semne de întrebare privind legalitatea transferului de informații și temeiul juridic al colaborării.

Controlul ISJ a mai stabilit că reprezentanții băncii au intrat direct la clase, în perioada 12–16 ianuarie 2026, pentru a prezenta proiectul elevilor, înainte de orice consultare reală cu părinții. Abia pe 19 ianuarie a avut loc o întâlnire cu părinții, moment în care aceștia și-au exprimat explicit dezacordul față de una dintre componentele centrale ale proiectului: deschiderea unui cont bancar pe numele elevilor.

Cu alte cuvinte, părinții au fost puși în fața faptului împlinit, după ce datele copiilor fuseseră deja transmise, iar banca intrase în contact direct cu elevii, într-un cadru care ține de spațiul școlar public.

Directoarea, cercetată disciplinar

Ținând cont de aceste aspecte, inspectorul școlar general ia primele măsuri. „Ținând cont de aspectele menționate anterior, în primul Consiliu de administrație al ISJ Bacău, inspectorul școlar general va propune cercetarea disciplinară a directorului Colegiului Pedagogic ,,Ștefan cel Mare din Bacău”, a transmis pentru Ziarul de Bacău Anca Egarmin, inspector general IȘJ.

Cazul deschide o discuție mult mai amplă despre limitele colaborării dintre școli și entități private, despre protecția datelor minorilor și despre riscul transformării instituțiilor de învățământ în canale de acces pentru interese comerciale, fără transparență și fără acordul real al celor direct afectați.