Discuții tensionate în Consiliul Local pe tema finanțării CSM Bacău: „Mai bine îl închidem decât să ne batem joc de sportivi!”

Ședința Consiliului Local de astăzi a fost marcată de tensiuni și acuzații dure între consilieri, după ce proiectul de rectificare bugetară dedicat Clubului Sportiv Municipal (CSM) Bacău a fost modificat substanțial printr-un amendament propus de primarul Lucian Viziteu.

Proiectul inițial prevedea suplimentarea bugetului CSM cu suma de 550.000 de lei, din care 400.000 de lei ar fi urmat să acopere utilitățile de la Baza sportivă „Constantin Anghelache” (Letea), iar alți 150.000 de lei erau destinați competițiilor, deconturilor, taxelor și indemnizațiilor pentru sportivii legitimați la club.

Primarul Viziteu a intervenit însă cu un amendament care a redus drastic finanțarea, astfel încât CSM a primit doar 60.000 de lei din cele 550.000 solicitate. Din această sumă, 50.000 de lei au fost alocați pentru plata utilităților, iar doar 10.000 de lei au fost destinați competițiilor și indemnizațiilor sportivilor. Restul de 490.000 de lei au fost redirecționați către lucrările de consolidare a Podului de la Narcisa. Amendamentul a fost aprobat, însă discuțiile aprinse care au urmat au scos la iveală nemulțumiri mai vechi legate de modul în care este finanțat sportul local.

Consilierul Adrian Mocanu, reprezentant al PMP, a criticat vehement situația, afirmând că s-a ajuns ca părinții să plătească transportul sportivilor la competiții și că, din această cauză, copiii nu mai pot ajunge la meciuri. El a atras atenția că managerii de secții reclamă constant lipsa banilor și a descris situația drept un haos care nu mai poate continua. „Haideți să îl închidem dacă ne batem joc de sportivi. Îl închidem, ne asumăm, sigur că eu nu voi fi de acord, dar nu se poate funcționa în acest fel!”, a spus Mocanu.

Consilierul Mocanu a mai semnalat și problema infrastructurii de antrenament, subliniind că terenul sintetic nu are nocturnă, iar copiii nu se pot pregăti după orele de curs. În final, Mocanu l-a întrebat direct pe primar dacă există sau nu bani pentru CSM, însă întrebarea a rămas fără răspuns.

Consilierul Cristi Nechita, din partea Partidului Verde, a afirmat că suplimentarea solicitată nu putea fi aprobată integral deoarece nu existau documentele necesare care să justifice sumele cerute. Nechita a declarat că de fiecare dată când CSM a solicitat fonduri acestea au fost aprobate, însă în acest caz lipseau actele obligatorii. El a subliniat și faptul că în cadrul clubului au avut loc recent angajări, ceea cear arăta că bani există.

În acest context, consilierul a făcut referire la subiectul prezentat anterior de Ziarul de Bacău, care dezvăluia angajarea lui Relu Auraș la CSM Bacău pentru un salariu de 5.000 de lei pe lună, o decizie luată chiar în Consiliul de Administrație al clubului, din care și el face parte. Articolul menționa că, în timp ce sportivii se confruntă cu lipsa fondurilor necesare pentru deplasări, clubul a recrutat un membru al CA numit politic de Consiliul Local, unde majoritatea AUR contribuie la majoritatea municipală condusă de USR.