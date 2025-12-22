DNA a trimis în judecată dosarul privind achizițiile de la HUB Orizont. Trei funcționari din Primăria Bacău acuzați de abuz în funcție

Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău a încheiat ancheta penală în dosarul privind achizițiile efectuate în cadrul proiectului HUB Orizont (fostul Cinema Orizont) și a trimis rechizitoriul spre judecare la Tribunalul Bacău. În cauză sunt trimiși în judecată mai mulți funcționari publici din cadrul Primăriei Bacău, reprezentanți ai unei societăți comerciale și alte persoane, pentru fapte care, potrivit procurorilor, ar fi produs un prejudiciu estimat la 297.000 de lei.

Procurorii anticorupție îl cercetează, în stare de libertate, pe Anghel Constantin-Adrian (foto), fost director al Agenției pentru Dezvoltare Locală Bacău și manager de proiect al HUB Orizont, alături de Simona-Elena Luntraru și Dan Munteanu, funcționari în cadrul Primăriei municipiului Bacău, pentru abuz în serviciu, fapte prevăzute de legislația anticorupție. De asemenea, în același dosar sunt inculpați Condrea Codrin, reprezentant al firmei de la care s-au făcut achizițiile, SC Direct Sound SRL, pentru complicitate la abuz în serviciu.

Pentru Adrian Anghel, este al doilea dosar în care este trimis în judecată. Fostul șef al ADL Bacău mai este judecat, alături de managerul public Ciprian Piștea, pentru presupuse plăți ilegale efectuate de Primăria Bacău pentru asistența tehnică în proiectul „Sistemul de Management al Traficului (SMT). Potrivit unor surse, s-ar fi făcut plăți, deși lucrarea nu era finalizată, pentru a se încadra în termenul limită de 31 decembrie 2023, de decontare a fondurilor de la ADR Nord Est. Este vorba despre o factură de 119.000 lei plătită de la buget firmei FIP Consulting, care nu a putut fi decontată din fonduri europene, deoarece ADR NE s-a autosesizat că lucrarea nu este realizată integral.

Ancheta a vizat o serie de achiziții de echipamente finanțate din fonduri europene în cadrul proiectului HUB Orizont, investiție derulată de municipalitate. Procurorii au prezentat detalii ale cauzei consilierilor locali în cadrul unei ședințe, iar aleșii au decis constituirea Consiliului Local ca parte civilă în procesul penal. Actul de trimitere în judecată la Tribunalul Bacău marchează finalizarea fazei de cercetare penală, însă principiul prezumției de nevinovăție rămâne în vigoare până la pronunțarea unei hotărâri definitive.