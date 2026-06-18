Doi bărbați de 23 și 51 de ani din Sascut, reținuți după ce au agresat un copil și un tânăr

Doi bărbați, de 23, respectiv 51 de ani, bănuiți de comiterea infracțiunii de lovirea sau alte violențe, au fost reținuți, pe 17 iunie, de polițiștii Poliției Comunale Sascut, cu sprijinul colegilor din cadrul Secției 5 Poliție Răcăciuni.

Din cercetări a reieșit faptul că, pe 15 iunie, cei în cauză, în timp ce se aflau pe un drum din comuna Sascut, pe fondul unui conflict spontan, ar fi agresat fizic un minor de 10 ani și un tânăr de 29 de ani.

Cei doi bărbați au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Bacău. Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de lovirea sau alte violențe.