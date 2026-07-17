Doi polițiști și un jandarm din Bacău au primit Emblema de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne

Cu prilejul Zilei Ministerului Afacerilor Interne, celebrată anual pe 16 iulie, un jandarm din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” și doi polițiști din cadrul din cadrul Secției 2 Poliție Bacău a fost distinși cu Emblema de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne.

Plutonierul Ilie Costin, din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, a primit distincția pentru că a salvat de la înec un bărbat de 76 de ani, aflat într-un scaun rulant electric, căzut în apele râului Șupănel (detalii AICI).

„Doresc să îmi exprim aprecierea față de subofițerul nostru, plutonierul Ilie Costin pentru spritul civic și curajul de care a dat dovadă. Gestul său ne confirmă încă o dată că jandarmii sunt permanent în slujba cetățenilor, intervenind cu empatie și cu profesionalism, indiferent dacă se află în timpul programului sau în timpul liber. Îl felicit pentru această distincție onorantă și binemeritată!”, a declarat inspectorul șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, colonel Bârnat Eusebiu.

Agenții Secției 2 de Poliție Bacău care au primit Emblema de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne sunt Larisa Huhu și Ștefan Ilieș.

În luna februarie a acestui an, cei doi polițiști au intervenit exemplar în cazul unui tânăr de 20 de ani care se baricadase în locuință, își provoca răni cu intenția de a se sinucide, totodată amenințându-și mama. Aceștia au pătruns în apartament, unde au reușit să îl deposedeze pe tânăr de obiectul tăietor-înțepător pe care îl avea asupra sa și să îl imobilizeze, prevenind astfel producerea unei tragedii.

„Îi felicităm pe colegii noștri pentru modul în care au acționat și pentru profesionalismul, curajul și devotamentul de care au dat dovadă în îndeplinirea misiunii. Intervenția lor demonstrează că pregătirea, spiritul de echipă și asumarea responsabilității pot face diferența în cele mai dificile momente, aceștia fiind un exemplu pentru colegi și pentru comunitate”, transmite IPJ Bacău.