Jandarm băcăuan, gest salvator în timpul liber. A scos din râu un bărbat imobilizat într-un scaun rulant

Un bărbat în vârstă de 76 de ani a fost salvat de la înec, marți după-amiază, în cartierul Șupan din Comănești, datorită intervenției rapide a unui jandarm aflat în timpul liber. Victima căzuse cu tot cu scaunul rulant electric în apele râului Șupănel și nu se putea elibera singură.

Potrivit Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău, plutonierul Ilie Costin a observat incidentul și a intervenit imediat. Bărbatul era prins sub greutatea căruciorului electric, cu fața orientată spre apă, iar problemele locomotorii de care suferă îl împiedicau să se miște sau să ceară ajutor.

Conștient că situația putea deveni fatală în doar câteva clipe, jandarmul a intrat în râu și a reușit să ridice scaunul rulant, eliberând victima. Ulterior, l-a transportat pe bărbat în brațe până la șosea, după care l-a dus cu mașina personală la domiciliu, unde a fost preluat de familie.

Gestul de solidaritate nu s-a oprit însă aici. Știind că scaunul rulant electric este indispensabil pentru deplasarea persoanei salvate, plutonierul Ilie Costin s-a întors la râu și a intrat din nou în apă pentru a recupera dispozitivul, pe care l-a transportat ulterior la locuința proprietarului.

„În acele momente nu există ezitare, iar noțiunea de «timp liber» dispare complet. Când am văzut că omul era cu fața în apă și nu se putea salva singur, am știut că trebuie să acționez imediat. Nu am făcut un act de eroism, ci doar ceea ce este normal să facă orice om pentru un seamăn aflat la necaz. Mă bucur enorm că am reușit să ajung la timp și că domnul este acum bine, în brațele familiei sale”, a declarat plutonierul Ilie Costin.

Din fericire, bărbatul de 76 de ani nu a avut nevoie de îngrijiri medicale de specialitate după incident și i-a mulțumit salvatorului său pentru intervenția decisivă.

Conducerea Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău l-a felicitat public pe plutonierul Ilie Costin pentru curajul, spiritul civic și empatia de care a dat dovadă, subliniind că gestul său reprezintă un exemplu de implicare și responsabilitate față de comunitate.