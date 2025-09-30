Dosar penal cu un prejudiciu de peste 30.000 de euro. Un tânăr de 27 ani a fost trimis în judecată

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bacău, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Onești, au finalizat cercetările într-un dosar penal ce a vizat comiterea infracțiunilor de înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, cu un prejudiciu de peste 30.000 de euro.

În urma cooperării judiciare internaționale, polițiștii au documentat activitatea infracțională a unui tânăr de 27 de ani, din județul Vâlcea, care, în timp ce se afla pe teritoriul statului german, s-ar fi folosit de datele de identificare ale unui dealer auto din Germania și ar fi indus în eroare o societate comercială din stațiunea Slănic Moldova, recomandându-se ca fiind reprezentantul dealerului auto.

Cel în cauză ar fi pretins și primit de la administratorul societății din Slănic Moldova suma de aproximativ 9.000 de euro, reprezentând avansul pentru achiziționarea unui autoturism. Ulterior, după transferul sumei de bani, administratorul societății și-ar fi exprimat dorința de a se deplasa personal în Germania pentru a finaliza tranzacția și a prelua autoturismul, dar cel în cauză nu a mai putut fi contactat.

De asemenea, din cercetări a rezultat faptul că în aceeași perioadă, tânărul ar fi încasat în cont peste 20.000 de euro de la societăți comerciale din Olanda, Franța și Germania reprezentând presupuse avansuri pentru achiziționarea de autoturisme.

La finalul cercetărilor, polițiștii au propus trimiterea în judecată a tânărului de 27 de ani pentru comiterea infracțiunilor de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată.