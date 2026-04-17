Dragoș Benea, atac la premierul Bolojan: „Măsurile sale duc la colaps economic. Trebuie să plece acasă!”

Eurodeputatul PSD Dragoș Benea, președintele PSD Bacău, a lansat un nou atac la adresa politicilor economice ale Guvernului, susținând că România traversează un declin economic accentuat, pe care îl pune pe seama măsurilor adoptate de premierul Ilie Bolojan.
Într-o postare publică, Benea afirmă că „declinul economic cauzat de măsurile discreționare ale premierului Bolojan e resimțit de fiecare român în propriile buzunare”, susținând că efectele sunt mai puternice în rândul categoriilor vulnerabile.
Acesta invocă mai mulți indicatori economici pe care îi interpretează drept semne ale unei deteriorări rapide a economiei: închiderea a aproximativ 7.000 de firme în ultimul an și pierderea a peste 50.000 de locuri de muncă.
„Indicatorii nu mint şi descriu o cădere vertiginoasă. Un colaps”, a mai scris eurodeputatul PSD Bacău.
În același mesaj, Benea susține că economia ar fi afectată și de scăderea consumului, reducerea investițiilor, precum și de majorările de taxe, despre care afirmă că nu au reușit să reducă deficitul bugetar. El mai afirmă că inflația ar fi revenit la „două cifre”.
Criticile sale vizează și politicile de austeritate, pe care le consideră ineficiente: „Concedierile, tăierile și austeritatea lui Bolojan nu înseamnă reformă, ci sărăcirea și umilirea românilor”, a transmis Benea.
În finalul mesajului, eurodeputatul social-democrat afirmă că situația descrisă ar demonstra necesitatea unei schimbări la vârful Guvernului, susținând că premierul „trebuie să plece acasă”.
marina a zis
Ati ridicat mainile in sus si ati aprobat ca prostii toate masurile de austeritate impotriva poporului, demagogi ordinari ce sunteti ! Taci din gura !!
Anca a zis
Voi cand naiba plecati acasa odata! Cand Nicu si Marcel mareau pensiile din pix nu mai comentai nimic vorba multa ce esti!
Dani a zis
Pai nu ati votat si voi PSD istilor sa taiati de la oameni de rand dar de la voi nimic, nesimtitilor! Aveti acum curajul sa spuneti ca Bolojan a taiat, dar voi unde erati cel mai mare partid care tinea cu oamenii de rand, asta inseamna social democrat ca tii cu oamenii si voi ati tinut cu voi si cu privilegiile voastre. Chiar vreau sa vad ce faceti pentru spalarea imaginii dupa ce pleaca Bolojan.
Roxana a zis
Câtă ipocrizie la Benea. De ce nu plecați voi acasă??. De ce nu vă doriți reforma administrativă?. Vreți un prim ministru de la voi care să se împrumute în prostie așa cum a făcut Ciolacu??. De ce nu vreți să scăpați de pilele din instituțiile de stat??. Nici nu ar trebui să vorbești fiindcă nu ai făcut nimic în județul Bacău.
bleah a zis
Si in ce context trebuie sa guverneze Bolojan ? Voi v-ati batut joc de economie in conditiile cele mai favorabile…Va supara ca nu are inconstienta voastra (in frunte cu Ciolacu si Caciu) cand ati aruncat bani aiurea in stanga si in dreapta si ati impins deficitul in groapa asta unde ne aflam ? Va supara ca v-a taiat din privilegii si nu mai aveti parghii sa capatati voturi contra pomeni ? Sa plece, sa va lase pe voi de mana cu AUR sau, mai bine zis, pe AUR cu voi in buzunarul lor mic…Sa ne aratati voi cum se reduce un deficit, fara colectare, fara taxe, fara taieri..magicienilor ! Sa ne aratati cum mai obtineti voi imprumuturi, la ce dobanzi , cum mai platiti voi pensionarii si bugetarii carora le-ati umflat veniturile pe hartie…
Florin a zis
PSD ul isi taie craca de sub picioare, cred ca din jocul asta ieftin or sa isi recupereze votantii plecati spre AUR…la urmatoarele alegeri or sa fie cel mult al 3lea partid, sub 20%, cum sunt deja si acum. Ipocriti, hoti, slab pregatiti, numai calitati au
Vasile Pavel a zis
Ticalosule!!!
Gelu a zis
Parca ai scris despre tine si de cei ca tine. Gura pacatosului…