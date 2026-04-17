Dragoș Benea, atac la premierul Bolojan: „Măsurile sale duc la colaps economic. Trebuie să plece acasă!”

Eurodeputatul PSD Dragoș Benea, președintele PSD Bacău, a lansat un nou atac la adresa politicilor economice ale Guvernului, susținând că România traversează un declin economic accentuat, pe care îl pune pe seama măsurilor adoptate de premierul Ilie Bolojan.

Într-o postare publică, Benea afirmă că „declinul economic cauzat de măsurile discreționare ale premierului Bolojan e resimțit de fiecare român în propriile buzunare”, susținând că efectele sunt mai puternice în rândul categoriilor vulnerabile.

Acesta invocă mai mulți indicatori economici pe care îi interpretează drept semne ale unei deteriorări rapide a economiei: închiderea a aproximativ 7.000 de firme în ultimul an și pierderea a peste 50.000 de locuri de muncă.

„Indicatorii nu mint şi descriu o cădere vertiginoasă. Un colaps”, a mai scris eurodeputatul PSD Bacău.

În același mesaj, Benea susține că economia ar fi afectată și de scăderea consumului, reducerea investițiilor, precum și de majorările de taxe, despre care afirmă că nu au reușit să reducă deficitul bugetar. El mai afirmă că inflația ar fi revenit la „două cifre”.

Criticile sale vizează și politicile de austeritate, pe care le consideră ineficiente: „Concedierile, tăierile și austeritatea lui Bolojan nu înseamnă reformă, ci sărăcirea și umilirea românilor”, a transmis Benea.

În finalul mesajului, eurodeputatul social-democrat afirmă că situația descrisă ar demonstra necesitatea unei schimbări la vârful Guvernului, susținând că premierul „trebuie să plece acasă”.