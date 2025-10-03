Eurodeputatul Dragoș Benea, despre Laboratorul de Microbiologie: „Un efort de echipă – cu o curea de transmisie, la acel moment, Ivancea – Rogobete”

Spitalul Județean de Urgență Bacău are, începând de ieri, unul dintre cele mai moderne laboratoare de microbiologie din Moldova. Astfel, pacienții vor putea face analize mai rapide şi mai ieftine, cu un rezultat mult mai precis, pe baza căruia poate fi prescris tratamentul medical cel mai potrivit.

Cu această ocazie, eurodeputatul Dragoș Benea, președintele PSD Bacău, a declarat: „Am făcut un corolar din faptul că PSD Bacău susține Sănătatea şi profit de ocazia punerii în funcțiune a noului laborator pentru a aminti de aportul hotărâtor la obținerea finanțării şi implementarea acestui proiect al fostului preşedinte CJ, Valentin Ivancea, şi al fostului secretar de stat Alexandru Rogobete care a gestionat, la Ministerul Sănătății, dosarul PNRR şi multitudinea de proiecte prevăzută în el”.

Eurodeputatul a subliniat efortul de echipă care s-a depus pentru realizarea acestui obiectiv.

„Nu vorbim despre o implicare singulară, ci despre un efort de echipă – cu o curea de transmisie, la acel moment, Ivancea – Rogobete – tradus în mai multe contracte de finanțare de care beneficiază SJU, cel mai important spital al județului Bacău. Faptul că actuala conducere a CJ şi preşedinta Cristina Breahnă-Pravăț tratează sănătatea ca pe o prioritate nu poate fi decât de bun augur: implementarea finanțărilor atrase în intervalul 2023 – 2024, în timp util şi conform celor asumate prin contracte, va face din SJU Bacău o unitate medicală de prim-plan în regiune”, a mai spus Dragoș Benea.