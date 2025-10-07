Drept la replică de la dr. Liliana Petrescu

Ziarul de Bacău
Saramago a zis
7 octombrie 2025 la ora 2:09 pm
We are looking forward at watching you crawl out of that petty job, woman. Lots of people hate your guts. Wonder why.
Ambidextru a zis
7 octombrie 2025 la ora 2:24 pm
Cand se vor dezice oamenii de ChatGPT? Sa utilizezi inteligenta artificiala chiar si atunci cand trebuie sa iti aperi toata reputatia profesionala (nu ca sus-numita ar fi avut cine stie ce de aparat)? Penibil. Dumnezeu sa le ofere sanatate cititorilor iar celor la care nu a ajuns macar sa nu ii indemne sa mearga la SJU cand e de garda doamna doctor. C’est fini.
marius a zis
7 octombrie 2025 la ora 2:37 pm
unii medici de la UPU din Bacau pur si simplu te lasa sa mori daca esti in varsta si te mai si trateaza ca pe un nimic. Inteleg ca sunt suprasolicitati, dar asta nu este vina oamenilor care vin la UPU in principiu fiindca au o urgenta reala.
John a zis
7 octombrie 2025 la ora 2:49 pm
Are dreptate. Aveti voi cateva persoane pe care le place sa le terfeliti. Iar pe adevaratii responsabili ai crizei in care se afla Bacaul ii periati. Multumesc pt postarea comentariului.
Doru a zis
7 octombrie 2025 la ora 3:30 pm
Pai chiar ,,doamna,, isi terfeleste pacientii ! Despre ce vorbesti?
SEPTEP a zis
7 octombrie 2025 la ora 3:53 pm
Atunci să iasă de sub brațul guzganului junior,și să fie OM.Atunci nu o să mai terfelească nimeni.
Ana a zis
7 octombrie 2025 la ora 4:11 pm
Are dreptate un comentac. Madam doctor nu e in stare sa scrie un drept la replica. SE vede de la o posta ca e redactat CU CHATGPT. Cred ca asa ne stabileste si nouă diagnosticul!
Doe a zis
7 octombrie 2025 la ora 5:05 pm
John, insa asta este cunoscuta pentru racnetele pe care le scoate de zeci de ani. Nu sta nimeni sa chinuie in presa, vreme de o generatie intreaga. Are o problema de comportament, si nu numai De unde are ea bani de vila la Luncani ? Barbat-su a fost militian. Doi bugetari. Ia zi !
Emil a zis
7 octombrie 2025 la ora 5:14 pm
Duduie, îți doresc să treci măcar o dată prin ceea ce ai făcut tu pacienților de a lungul timpului și să suporți aceleași umilințe când te o durea mai tare, că n ai să fii o veșnicie pe scaunul ăla din care ai înțepenit și nu te mișca nimeni! Nimic nu rămâne fără plată în viața asta!
