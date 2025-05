DREPT LA REPLICĂ: Ilie Vlad Răzvan contestă din nou dreptul Ziarului de Bacău de a publica stenogramele din dosarul de la Căminul de Bătrâni

Ilie Vlad Răzvan, trimis în judecată de DNA Bacău în dosarul presupusului grup infracțional de la Căminul de Bătrâni din subordinea Primăriei, a transmis un al doilea drept la replică, pe care îl redăm mai jos, cu precizarea că vom continua să publicăm dezvăluiri despre acest dosar penal:

DREPT LA REPLICA FATA DE ARTICOLUL PUBLICAT DE DVS. IN DATA DE 23.05.2025 https://ziaruldebacau.ro/stenograme-din-dosarul-de-la-caminul-de-batrani-discutii-dupa-dezvaluirile-din-ziar-nu-ti-imagina-ca-sunt-cine-stie-ce-afectat-doar-ca-a-mai-pus-o-luna-la-achizitie/

1.Reiterez cele comunicate si in precedentul drept la replica si va aduc la cunostinta faptul ca articolul dvs incalca prevederile legale in ceea ce priveste legislatia in domeniu conform careia dosarele aflate pe rolul instantelor in camera preliminara nu pot fi studiate de mass-media. Si daca nu ati reusit sa identificati legislatia la care am facut referire, insist sa studiati Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii privind “Reguli aplicabile in procedurile de camera preliminara”;

2.Va pun in vedere faptul ca noul articol pe care l-ati publicat reprezinta o modalitate de denigrare si linsaj public a caror victima eu si sotia mea ne consideram. Inca de la inceputul articolului este evidenta reaua credinta pe care o manifestati in ceea ce ne priveste, numind-o pe sotia mea ca fiind “Diana Ilie, șef serviciu în cadrul Primăriei Municipiului Bacău și administrator al S.C. ORION MOB S.R.L. și S.C. RALDIA DISTRIB S.R.L”, aceasta afirmatie fiind una intentionat mincinoasa. Ea nu este administrator a acestor doua societati comerciale, dupa cum cu siguranta bine stiti dat fiind faptul ca sunteti la al 10-lea articol pe acest subiect.

3.In articolul dvs incalcati prevederile Regulamentului UE nr. 679/ 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste protectia datelor cu carecter personal si privind libera circulatie a acestor date.

4.Doresc sa clarific si faptul ca informatiile prezentate sunt incorecte si prejudiciabile. Conversatiile telefonice publicate sunt irelevante pentru dosarul penal mentionat si nu apar in rechizitoriu, fiind obtinute de dvs. nelegal. Totodata, desi am semnalat in dreptul la replica anterior nelegalitatea furnizarii de informatii din cadrul dosarului, aceste conversatii private se regasesc in dosarul cauzei ceea ce confirma faptul ca incalcati cu buna stiinta si in mod repetat prevederile legale, detinand si publicand informatii confidentiale in scopul discreditarii persoanelor din articol si de a pune presiune pe instanta de judecata;

5.De asemenea, fotografia inclusa in articol a fost preluata, fara consimtamantul meu, din profilul meu personal de facebook incalcand dreptul meu la viata privata si la imagine. Ca persoana privata consider ca publicarea acestor date personale este disproportionata si afecteaza grav reputatia mea si prezumtia de nevinovatie. Solicit respectarea drepturilor mele si incetarea oricaror altor publicatii neautorizate care includ datele mele personale.

6.Va reamintesc si faptul ca in urma documentarii am constatat faptul ca Ziarul de Bacau nu a depus nici o solicitare de studiere a dosarului catre instanta de judecata (neavind dreptul, asa cum am aratat mai sus) nu pot decat sa concluzionez ca atat rechizitoriul cat si dosarul cauzei au fost obtinute prin mijloace nelegale.

In acest context, va solicit din nou ca la urmatoarele articole sa respectati prevederile legale si deontologia profesiei de jurnalist.