DREPT LA REPLICĂ: Primăria Bacău susține că scumpirile de la Azil nu vor fi suportate de bătrâni, ci de familiile acestora sau de la bugetul local!

Ca urmare a apariției articolului „Șoc la Căminul de bătrâni; contribuțiile cresc cu până 100%„, facem următoarele precizări (…):

1.⁠ ⁠Ce trebuie să fie clar de la început: bătrânii nu vor fi afectați. Din pensia beneficiarilor se va reține în continuare doar 60%. Diferența este susținută de aparținători. Chiar și în ceea ce îi privește pe aparținători, dacă veniturile lor sunt sub venitul minim net pe economie/membru de familie, adică până la 2.574 lei/membru familie, Primăria va suporta costurile.

2. Chiar și noile tarife, costurile rămân sub cele practicate de căminele private din oraș, în condițiile în care serviciile oferite de Căminul pentru persoane vârstnice sunt similare sau chiar mai bune decât în căminele private.

3.⁠ ⁠Contribuția pe care urmează să o aprobăm în Consiliul Local este mult sub ce se practică în alte orașe.

Timișoara are aprobată contribuția de 7.041 lei pentru dependenți, 4.281 lei pentru semidependenți și 2.634 lei pentru independenți.

Ialomița are fixată o contribuție lunară de 5.910 lei pentru dependenți, 3.750 lei pentru semidependenți și 3.570 lei pentru indepedenți.

Constanța a aprobat costurile la nivelul celor aprobate de Guvern: 8.556 lei pentru dependenți, 5.061 lei pentru semidependenți și 3.086 lei pentru independenți.

Buzău a aprobat 2.955 lei pentru dependenți, 1.832 lei pentru semidependenți și 1.242 lei pentru independenți.

Știm că orice schimbare de acest tip poate genera îngrijorare, iar pentru noi această decizie nu a fost una ușoară.

Creșterea costurilor pentru utilități, alimente, materiale medicale și resursele necesare pentru a menține standardele de îngrijire ne-au determinat să facem acest pas.

Prioritatea noastră rămâne însă aceeași: să oferim un mediu sigur și demn pentru fiecare rezident, cu atenție și respect pentru nevoile sale.

-sursa: Primăria Bacău