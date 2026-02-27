După ce a susținut ferm că va interzice păcănelele în Bacău, primarul Viziteu întreabă acum băcăuanii dacă să permită sau nu funcționarea jocurilor de noroc în oraș

Primarul Lucian Stanciu-Viziteu a anunțat ieri, printr-o postare pe rețelele sociale, că noua ordonanță de urgență oferă primăriilor posibilitatea de a decide dacă permit sau nu funcționarea jocurilor de noroc la nivel local. Deși a reiterat că opțiunea sa este „Fără păcănele în Bacău”, edilul a lansat o consultare publică online, întrebând cetățenii dacă sunt de acord cu interzicerea sau menținerea acestora în oraș.
Guvernul ne dă posibilitatea să alegem, ca primărie, ce facem cu aceste „afaceri”, dacă le menținem în oraș, le desființăm sau le ducem la marginea orașului. Pentru mine alegerea este simplă: Fără păcănele în Bacău. (…) Vă întreb pe dumneavoastră: Ce părere aveți? Cu sau fără păcănele?, a scris primarul.
Funcționarea sălilor jocurilor de noroc, la decizia autorităților locale
Postarea vine la o zi după publicarea în Monitorul Oficial a ordonanței de urgență care modifică OUG 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc. Actul normativ introduce obligativitatea unei autorizări locale suplimentare.
Conform noilor prevederi, operatorii de jocuri de noroc nu mai pot deschide sau desfășura activități într-o localitate doar pe baza licenței obținute la nivel național, ci trebuie să obțină și o autorizație anuală de funcționare de la primăria locală. Astfel, consiliul local, la propunerea primarului, capătă puterea de a decide dacă permite sau interzice jocurile de noroc pe teritoriul localității. În cazul permiterii activităților, autoritatea locală trebuie să stabilească zonele în care acestea pot funcționa și de a impune o taxă locală anuală, în funcție de suprafața spațiului în care se desfășoară activitatea.
Anul trecut, Ziarul de Bacău scria că 26 de săli de jocuri au fost deschise în municipiu în ultimii doi ani și că Guvernul analizează mutarea autorizării la nivel local. La acel moment, administrația locală nu avea competența legală de a interzice direct activitatea, chiar dacă anterior a avut o tentativă aflată la acel moment în afara legii.
De la „Fără păcănele” ferm, la flexibilul „Ce părere aveți?”
În 2023, primarul a propus în Consiliul Local modificarea regulamentului comercial pentru a interzice funcționarea sălilor de jocuri la mai puțin de 300 de metri de școli, spitale, biserici, parcuri și alte zone sensibile. Propunerea a fost respinsă, fiind în afara cadrului legal de la acel moment.
De altfel, primarul Viziteu a avut în mai multe rânduri poziții critice față de jocurile de noroc. În primăvara anului trecut declara că și-ar dori „să fie scoase cu totul din oraș”, invocând inclusiv distrugeri ale mobilierului urban pe fondul existenței acestor activități comerciale. În iunie 2025, a afirmat din nou că își dorește eliminarea lor din municipiu, în contextul campaniilor duse de USR în acest sens la nivel național.
Urmează ca la nivelul municipiului Bacău să fie inițiată, la propunerea primarului, o hotărâre de consiliu local care să stabilească regimul aplicabil jocurilor de noroc. Potrivit OUG 7/2026, Consiliul Local trebuie să decidă în termen de 60 de zile dacă dă undă verde sălilor de jocuri de noroc în municipiul Bacău. Până atunci, primarul a ales să consulte public opinia cetățenilor prin intermediul rețelelor sociale, fără să fie la fel de vehement ca în anii trecuți.
Comentarii
Traian a zis
Initiativa nu este rea. Locul lor ,propun , sa fie in moluri si la marginea orasului.
codrut a zis
mai bine ai propune sa nu mai falimenteze primarul usr municipiul, sa nu mai fie mizerie pa strazi, sa repare trotuarele, sa astupe gropile, sa nu isi mai bata joc de soferi, sa nu va mai beleasca la parcari si impozite, sa nu mai alunge afaceri din orasul asta, sa aveti apa la robinet tot timpul, sa asfalteze strazi care arata mai degraba a camp si multe alte lucruri normale si necesare. a gasit acum alta prosteala care prinde la unii, se face ca munceste, se face ca ii pasa de parerea ta, se face ca face. asta era ultima lui treaba de rezolvat in dezastrul asta de oras si v-a aruncat momeala ca la stiuca. na, prinde la voi, ca de asta a fost ales primar de 2 ori si orasul e in faliment si e distrus. da, sunt o problema „pacanelele”, dar atat ii propui astuia care a distrus orasul intr-un mandat si ceva? a gasit acum cu ce sa va ia ochii, nu uita sa il mai votezi inca o data.
Pompidou Verestoy Budopesti a zis
Nu are nicio legatura una cu alta. O femei poate fi curva satului, dar sa faca o ciorba de sa te lingi pe degete. Asa si vezeteu.
Traian a zis
In articolul prezentat in Ziarul de Bacau , este cerut acordul sau dezacordul nostru cu referire la salile de „pacanele” si nu despre curatenia orasului. Ziarul de Bacau a prezentata si activitatea primariei vis-a-vis de curatenia orasului. Atunci trebuia sa-ti prezinti parerea.
#orasusristesuat a zis
mircea, fa-te ca lucrezi!
ce va mai place prosteala in orasul asta murdar si blocat…sa il votezi pe asta de doua ori…nici sef de scara nu merita sa fi ajuns…dar na, asta e nivelul, la asa alegatori, asa primar, asa oras…praf si pulbere…
Pinokio a zis
Când ai împrumutat 125 milioane euro ai întrebat cetățenii?Restul e vrăjeală!
Hans a zis
Și păcănelele statului din loterii le lasă?
George a zis
Bă da gropile când le astupi?
Yubi a zis
Necula a dat locuri de casă pe un câmp.Vino și tu cu o momeală de asta poate ține și nu se mai văd …..
Celentano a zis
IPOCRIT!!! Ca de obicei….dar bacauanii sunt usor de prostit, nu sunt foarte ”mobilati la mansarda”…………..de aia l-a si trimis USR-ul la Bacau si nu la Tecuci, Roman, Adjud, Pascani, pentru ca acolo nu iesea primar in veci…..
Andrei a zis
Fără păcanele,fara farmacii,fara birturi,crâșme, banci care te nenorocesc pe viata,etc.
Bulion a zis
Dar cand s bagat supliment la impozitul auto a intrebat vreun cetatean ? Acum mimeaza implicarea in dialog cu locuitorii mahalalei.
Popescu Ioan a zis
Nu face și un sondaj să întrebe cetățenii daca mai trebuie dați afară din angajații de la primărie că și așa sunt prea mulți angajați care iau bani degeaba.