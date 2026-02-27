După ce a susținut ferm că va interzice păcănelele în Bacău, primarul Viziteu întreabă acum băcăuanii dacă să permită sau nu funcționarea jocurilor de noroc în oraș

Primarul Lucian Stanciu-Viziteu a anunțat ieri, printr-o postare pe rețelele sociale, că noua ordonanță de urgență oferă primăriilor posibilitatea de a decide dacă permit sau nu funcționarea jocurilor de noroc la nivel local. Deși a reiterat că opțiunea sa este „Fără păcănele în Bacău”, edilul a lansat o consultare publică online, întrebând cetățenii dacă sunt de acord cu interzicerea sau menținerea acestora în oraș.

Guvernul ne dă posibilitatea să alegem, ca primărie, ce facem cu aceste „afaceri”, dacă le menținem în oraș, le desființăm sau le ducem la marginea orașului. Pentru mine alegerea este simplă: Fără păcănele în Bacău. (…) Vă întreb pe dumneavoastră: Ce părere aveți? Cu sau fără păcănele?, a scris primarul.

Funcționarea sălilor jocurilor de noroc, la decizia autorităților locale

Postarea vine la o zi după publicarea în Monitorul Oficial a ordonanței de urgență care modifică OUG 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc. Actul normativ introduce obligativitatea unei autorizări locale suplimentare.

Conform noilor prevederi, operatorii de jocuri de noroc nu mai pot deschide sau desfășura activități într-o localitate doar pe baza licenței obținute la nivel național, ci trebuie să obțină și o autorizație anuală de funcționare de la primăria locală. Astfel, consiliul local, la propunerea primarului, capătă puterea de a decide dacă permite sau interzice jocurile de noroc pe teritoriul localității. În cazul permiterii activităților, autoritatea locală trebuie să stabilească zonele în care acestea pot funcționa și de a impune o taxă locală anuală, în funcție de suprafața spațiului în care se desfășoară activitatea.

Anul trecut, Ziarul de Bacău scria că 26 de săli de jocuri au fost deschise în municipiu în ultimii doi ani și că Guvernul analizează mutarea autorizării la nivel local. La acel moment, administrația locală nu avea competența legală de a interzice direct activitatea, chiar dacă anterior a avut o tentativă aflată la acel moment în afara legii.

De la „Fără păcănele” ferm, la flexibilul „Ce părere aveți?”

În 2023, primarul a propus în Consiliul Local modificarea regulamentului comercial pentru a interzice funcționarea sălilor de jocuri la mai puțin de 300 de metri de școli, spitale, biserici, parcuri și alte zone sensibile. Propunerea a fost respinsă, fiind în afara cadrului legal de la acel moment.

De altfel, primarul Viziteu a avut în mai multe rânduri poziții critice față de jocurile de noroc. În primăvara anului trecut declara că și-ar dori „să fie scoase cu totul din oraș”, invocând inclusiv distrugeri ale mobilierului urban pe fondul existenței acestor activități comerciale. În iunie 2025, a afirmat din nou că își dorește eliminarea lor din municipiu, în contextul campaniilor duse de USR în acest sens la nivel național.

Urmează ca la nivelul municipiului Bacău să fie inițiată, la propunerea primarului, o hotărâre de consiliu local care să stabilească regimul aplicabil jocurilor de noroc. Potrivit OUG 7/2026, Consiliul Local trebuie să decidă în termen de 60 de zile dacă dă undă verde sălilor de jocuri de noroc în municipiul Bacău. Până atunci, primarul a ales să consulte public opinia cetățenilor prin intermediul rețelelor sociale, fără să fie la fel de vehement ca în anii trecuți.