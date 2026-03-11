După contestații respinse în instanță, CJ Bacău reia proiectul de modernizare a Filarmonicii „Mihail Jora”

Modernizarea clădirii Filarmonica Mihail Jora din Bacău intră într-o nouă etapă. Consiliul Județean a emis ordinul de începere pentru serviciile de proiectare aferente proiectului complementar necesar finalizării reabilitării imobilului situat pe strada Războieni nr. 22.

Potrivit președintei CJ Bacău, Cristina Breahnă‑Pravăț, documentațiile vor include un studiu acustic și unul luminotehnic, precum și elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), a documentațiilor tehnico-economice, a dotărilor și a proiectului pentru execuția lucrărilor. După finalizarea acestor etape, estimată la cel mult trei luni, autoritățile județene vor demara lucrările de modernizare integrală a clădirii.

Demararea acestor proceduri a fost întârziată de contestațiile formulate de un ofertant a cărui ofertă a fost declarată necâștigătoare în cadrul procedurii de achiziție publică lansate în mai 2025 și finalizate în august 2025. Instanțele au respins însă recent aceste demersuri, confirmând legalitatea procedurii și permițând continuarea investiției.

Proiectul de modernizare are la bază inițiativa începută în mandatul anterior, intitulată „Creșterea eficienței energetice în clădirile publice – Filarmonica Mihail Jora, Bacău”, finanțată prin Administrația Fondului pentru Mediu, cu o valoare totală inițială de peste 15 milioane de lei.

În prezent, Consiliul Județean Bacău derulează două proiecte în paralel care au ca obiectiv modernizarea completă a Filarmonicii „Mihail Jora”, unul dintre simbolurile vieții culturale din municipiu. La finalul investițiilor, artiștii și publicul ar urma să revină în sala de concerte în condiții moderne, cu acustică și infrastructură la standarde europene.