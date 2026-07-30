După Primărie, și Consiliul Județean bagă bani în FC Bacău. Clubul susținut de frații Pavăl ajunge la aproape 1 milion de euro din fonduri publice, în acest sezon

După ce a primit aproape două milioane de lei de la Primăria Bacău, FC Bacău, clubul privat susținut de frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, se pregătește să încaseze o sumă și mai mare de la Consiliul Județean. Un proiect care va fi supus votului consilierilor județeni prevede alocarea a 2.796.822 de lei din bugetul județului pentru programul sportiv „ACS FC Bacău Talent&Performance”.

Dacă proiectul va fi aprobat în forma propusă, FC Bacău va beneficia în acest an de finanțări publice în valoare totală de 4.777.516 lei, adică aproximativ 960.000 de euro, de la cele două mari administrații locale.

Primăria a aprobat deja, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 330 din 20 iulie 2026, o finanțare de 1.980.694 de lei pentru proiectul „Promovarea performanței sportive în fotbal, sector juvenil și senior, sezon 2026–2027”. Suma a reprezentat peste 95% din întregul buget alocat de municipalitate finanțării proiectelor sportive, în timp ce alte trei cluburi declarate eligibile – Aerostar Bacău, Știința Bacău și Dan Gym Box – au rămas fără bani. Acum, o nouă finanțare, mai consistentă, vine dinspre Consiliul Județean Bacău.

Aproape 2,8 milioane de lei de la CJ Bacău

Programul depus la Consiliul Județean are un buget total declarat de 3.179.058 de lei. Din această sumă, clubul solicită ca 2.796.822 de lei să provină din fonduri publice, diferența urmând să fie acoperită din veniturile proprii ale asociației.

Banii sunt solicitați pentru participarea echipei de seniori în Liga a II-a și Liga a III-a, dar și pentru activitatea Centrului de Copii și Juniori în competițiile organizate de Federația Română de Fotbal.

Cea mai mare parte a finanțării județene, respectiv 1.900.458 de lei, este rezervată echipei de seniori. Documentația prevede 996.864 de lei pentru drepturile financiare și salariile brute ale jucătorilor, calculate pentru o perioadă de șase luni, și 378.894 de lei pentru trei antrenori.

Alte sume sunt destinate arbitrajului, serviciilor de ambulanță, pazei, transportului, cazării și mesei la meciurile din deplasare, echipamentelor sportive și cantonamentelor organizate înaintea partidelor de pe teren propriu.

Pentru echipele de copii și juniori sunt solicitați din bugetul județului 852.368 de lei. Banii ar urma să acopere achiziția de echipamente și materiale sportive, deplasările, cazarea, masa, transportul, cursurile de formare, taxele către Federația Română de Fotbal și vitaminizarea sportivilor. Alți 44.000 de lei sunt prevăzuți pentru coordonarea și monitorizarea programului, inclusiv pentru pliante, afișe, bannere și imprimarea echipamentelor.

Proiectul a trecut la limită de evaluare

Cererea FC Bacău a obținut 73,6 puncte la evaluarea realizată de comisia Consiliului Județean, în condițiile în care pragul minim prevăzut de regulament este de 70 de puncte. Comisia a propus înaintarea solicitării către plenul CJ, iar conducerea instituției consideră finanțarea „necesară și oportună”.

Documentele depuse de club arată că ACS FC Bacău a raportat pentru anul precedent venituri din donații și sponsorizări de peste 11,6 milioane de lei. Actele nu precizează însă identitatea sponsorilor și nici contribuția individuală a acestora.

Aproape un milion de euro din două bugete publice

Prin cumularea celor două finanțări, clubul ajunge la 4.777.516 lei din bugetele Primăriei și Consiliului Județean Bacău. Municipalitatea contribuie cu 1.980.694 de lei, iar județul ar urma să adauge încă 2.796.822 de lei.

Astfel, după ce a primit aproape întregul buget pus la dispoziție de Primărie pentru proiectele sportive, FC Bacău se îndreaptă și spre una dintre cele mai consistente finanțări acordate de Consiliul Județean unui club privat. Proiectul CJ urmează să fie dezbătut și votat în ședința ordinară programată joi, 30 iulie 2026.