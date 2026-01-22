După valul de critici, Primăria Bacău a renunțat la taxarea parcărilor duminica

Primăria Municipiului Bacău a modificat la finalul lunii decembrie a anului trecut regulamentul privind parcările publice cu plată, iar o schimbare semnificativă este eliminarea taxării parcării în zilele de duminică. Până în prezent, conform prevederilor anterioare ale HCL nr. 5/2025, parcările publice erau cu plată și duminica, în intervalul 08:00-14:00, ceea ce a generat critici din partea locuitorilor și chiar discuții în spațiul public, fiind considerat un „model” neobișnuit în România.

În urma votului consilierilor locali, prin Hotărârea nr. 567/2025 s-au modificat și completat reguli din HCL nr. 5/2025 privind parcările publice cu plată și fără plată din municipiu, inclusiv programul de funcționare al sistemului de tarifare. Noua formulare elimină obligația de plată în ziua de duminică între orele 08.00 – 14.00, astfel că parcările vor fi gratuite pe toată durata zilei.

Modificarea nu a fost comunicată în prealabil de către Primărie, generând confuzie în rândul șoferilor, care s-au trezit că aplicațiile de mobil pentru plata parcării le refuza operațiunea duminică. În paralel, Primăria a început deja înlocuirea plăcuțelor cu noul program al parcărilor, actualizând intervalele de funcționare afișate la toate zonele publice de parcare.

În prezent, sistemul de parcări publice din Bacău este administrat prin aplicația „Bacovia Parking”, care permite atât plata tarifelor cât și achiziția abonamentelor, iar tarifele aplicate în zilele cu plată vor rămâne aceleași în restul săptămânii.