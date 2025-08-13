„E carieră sportivă încheiată definitiv. Nu creștem huligani!”. Reacția președintelui FRB, după ce boxerul Renato Nica a băgat în spital un tânăr sportiv

Oficialii Federației Române de Box au reacționat la întâmplarea scoasă la iveală de Ziarul de Bacău, în care boxerul Renato Nica a băgat în spital un tânăr sportiv, într-o reglare de conturi golănească.

Luni noapte, Renato Nica a părăsit cantonamentul echipei naționale de box de la Onești și a venit în Bacău pentru a se răzbuna pe Bogdan Nesim, un sportiv de 16 ani legitimat la CSM Bacău, secția de kickboxing. În imaginile postate de tatăl victimei, din fața unei săli de jocuri din Zimbru, se vede cum boxerul îi aplică două lovituri pe nepregătite victimei, care a necesitat internare la spital.

După ce imaginile au fost preluate de mass-media națională, oficialii federației au reacționat. „Am convocat pentru luni o ședință a Comisiei de Disciplină spre a lua o decizie în acest caz. Dar, din punctul meu de vedere, e carieră sportivă încheiată definitiv. Nu creștem huligani! Am înțeles că e un copil cu potențial, dar asta nu scuză cu nimic reacția lui foarte agresivă”, a declarat pentru GSP Vasile C\tea, președintele FRB.

Antrenorul Relu Auraș susține că nu ar fi bine să fie scos de tot din circuitul național. „Va suporta rigorile normale, exclus din lot pe timp limitat, tăiate indemnizațiile. Personal, nu aș milita pentru scoaterea lui definitivă din circuit, pentru că riști să faci mai mult rău. Îi decshizi drumul spre stradă, spre golănie. Îmi pare rău pentru ambii băieți, Renato a venit la mine cu capul în pământ, motiva că fusese amenințat cu cuțitul. Dar nu ar fi trebuit să aibă acea reacție, indiferent de context!”, a spus Relu Auraș pentru aceeași sursă.