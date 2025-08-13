VIDEO! L-a băgat în spital, după două croșee „pe neve”. Campionul la box Renato Nica și-a „reglat conturile” cu un tânăr, în fața unei săli de jocuri din Bacău

Campionul european la box, băcăuanul Renato Nica, a băgat în spital un alt tânăr, tot sportiv de performanță, după ce l-a atacat în fața unei săli de jocuri din Zimbru. Elevul antrenorului Relu Auraș a plecat din cantonamentul echipei naționale de la Onești pentru a-și regla conturile cu tânărul Sava Bogdan Nasim, legitimat la secția de kickboxing a CSM Bacău.

Totul s-a petrecut luni noapte. Din imaginile postate de tatăl victimei se vede cum boxerul băcăuan, însoțit de mai mulți prieteni, îl lovește pe nepregătite pe băiatul de 16 ani, de două ori, foarte violent. Amicii săi sar apoi pentru a-i opri să intervină pe cei prezenți.

Clipul video cu agresiunea a fost postat pe Facebook de tatăl victimei:

Tatăl sportivului a declarat pentru Ziarul de Bacău că s-a făcut plângere la poliție, iar acest „atac mișelesc” nu are nicio legătură cu sportul de performanță. „Băiatul ăsta care l-a lovit are o prietenă, care s-a întâlnit cu fiul meu la festivalul de la Insulă. De atunci tot îl urmărește. Luni seară a venit la o sală de jocuri unde se duce mai des băiatul, însoțit de mai mulți prieteni și l-au scos afară. El nu a ripostat, deși face kickboxing. Erau și mulți, iar el e un băiat cuminte, iar antrenorul Mardare l-a învățat să nu riposteze în situații dinastea. L-a lovit pe nepregătite, putea să se întâmple ceva mult mai grav. Azi va fi operat. A fost făcută plângere la Poliție”, ne-a declarat Bogdan Sava, tatăl victimei.

Relu Auraș, alături de Renato Nica

De cealaltă parte, antrenorul Relu Auraș s-a declarat foarte supărat că sportivul lui, campion european la box, a părăsit cantonamentul și a făcut așa ceva. „Nu avea voie să facă așa ceva. Era în perioada de cantonament. Ei sunt liberi între 7 și 10 seara, nu poți controla tot ce se întâmplă și nici nu-i poți ține doar în cameră. A plecat de la Onești la Bacău, iar la 10 seara era prezent la cantonament. Mie nu-mi place nici că a lovit și nici că a plecat din cantonament. Este prima oară când se întâmplă așa ceva”, a declarat profesorul Relu Auraș, antrenorul lui Renato Nica, pentru Ziarul de Bacău. Deși susține că la ora 22.00 a fost înapoi la cantonament, ora pe camerele de supraveghere de la sala de jocuri din Bacău arăta 00:30.

Inspectoratul Județean Bacău a confirmat că în urma plângerii s-a deschis dosar penal și se cercetează faptele comise.

Renato Nica, elevul antrenorului Relu Auraș, este campion național și balcanic și a cucerit un bronz la Campionatul European, în 2023. Performanța i-a adus și o premiere în cadrul Consiliului Local Bacău, care l-a recompensat financiar și pe el, și pe antrenorul Auraș.