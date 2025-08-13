VIDEO! L-a băgat în spital, după două croșee „pe neve”. Campionul la box Renato Nica și-a „reglat conturile” cu un tânăr, în fața unei săli de jocuri din Bacău

Campionul european la box, băcăuanul Renato Nica, a băgat în spital un alt tânăr, tot sportiv de performanță, după ce l-a atacat în fața unei săli de jocuri din Zimbru. Elevul antrenorului Relu Auraș a plecat din cantonamentul echipei naționale de la Onești pentru a-și regla conturile cu tânărul Sava Bogdan Nasim, legitimat la secția de kickboxing a CSM Bacău.
Totul s-a petrecut luni noapte. Din imaginile postate de tatăl victimei se vede cum boxerul băcăuan, însoțit de mai mulți prieteni, îl lovește pe nepregătite pe băiatul de 16 ani, de două ori, foarte violent. Amicii săi sar apoi pentru a-i opri să intervină pe cei prezenți.
Clipul video cu agresiunea a fost postat pe Facebook de tatăl victimei:
Tatăl sportivului a declarat pentru Ziarul de Bacău că s-a făcut plângere la poliție, iar acest „atac mișelesc” nu are nicio legătură cu sportul de performanță. „Băiatul ăsta care l-a lovit are o prietenă, care s-a întâlnit cu fiul meu la festivalul de la Insulă. De atunci tot îl urmărește. Luni seară a venit la o sală de jocuri unde se duce mai des băiatul, însoțit de mai mulți prieteni și l-au scos afară. El nu a ripostat, deși face kickboxing. Erau și mulți, iar el e un băiat cuminte, iar antrenorul Mardare l-a învățat să nu riposteze în situații dinastea. L-a lovit pe nepregătite, putea să se întâmple ceva mult mai grav. Azi va fi operat. A fost făcută plângere la Poliție”, ne-a declarat Bogdan Sava, tatăl victimei.
De cealaltă parte, antrenorul Relu Auraș s-a declarat foarte supărat că sportivul lui, campion european la box, a părăsit cantonamentul și a făcut așa ceva. „Nu avea voie să facă așa ceva. Era în perioada de cantonament. Ei sunt liberi între 7 și 10 seara, nu poți controla tot ce se întâmplă și nici nu-i poți ține doar în cameră. A plecat de la Onești la Bacău, iar la 10 seara era prezent la cantonament. Mie nu-mi place nici că a lovit și nici că a plecat din cantonament. Este prima oară când se întâmplă așa ceva”, a declarat profesorul Relu Auraș, antrenorul lui Renato Nica, pentru Ziarul de Bacău. Deși susține că la ora 22.00 a fost înapoi la cantonament, ora pe camerele de supraveghere de la sala de jocuri din Bacău arăta 00:30.
Inspectoratul Județean Bacău a confirmat că în urma plângerii s-a deschis dosar penal și se cercetează faptele comise.
Renato Nica, elevul antrenorului Relu Auraș, este campion național și balcanic și a cucerit un bronz la Campionatul European, în 2023. Performanța i-a adus și o premiere în cadrul Consiliului Local Bacău, care l-a recompensat financiar și pe el, și pe antrenorul Auraș.
Comentarii
Silvestru a zis
Astia sunt viitorii interlopi ai Romaniei.
Gogu a zis
Infractorii au tupeu pentru ca legea este de partea lor, pentru treaba asta nu va pati nimic.In mod normal ar trebui exclus din competitii sportive pentru cel putin doi ani si pus sa faca ore de munca in folosul comunitatii, sa stranga gunoaie prin oras pana îi trece cheful de dat cu pumnul.Se vede bine ce caracter are, loveste ca un laș cand celalalt nu este atent.
Bică a zis
Acest individ , Renato Nica, un laș,nu mai are cum să reprezinte vre-un club.Trebuie dat urgent afară iar poliția să își facă datoria.
Sportiv a zis
Dacă maestrul Relu Auras nu îl elimină din lot si nu-i retrage legitimația de „golan” sportiv înseamnă că împărtășește gestul golanului si sigur o sa devină un bun votant AUR. Maestre arata că ești pragmatic si corect. Menționez ca nu cunosc pe niciunul dintre agresori si agresați. Respect Relu Auraș pentru munca ta dar un golan că acest individ îți pătează toată cariera.
Coca a zis
A fugit din cantonament????
A lovit că un laș un cetățean pe stradă????
La pușcărie!!!!
Marcel a zis
Asta nu e sportiv.E un interlop din Roman.Nu are ce căuta în Bacău Afară din sport!
Relu a zis
Un căcăcios pe el acest „campion” de carton.
Felicia a zis
Anunțată de urgență Federația de box și ANS.
Greg a zis
Îl mananca pușcăria pe golan.Ce sportiv e asta?Sa plătească părinții care au educat asemenea creatura.
Vieru a zis
Din ce se vede pe imagini sunt mai mulți agresori.Locul lor e la pușcărie.
Sorin a zis
Dacă era vre-un smardoi îl provoca în ring, dar așa a lovit că un laș.O scursură care nu are legătură cu sportul.
Diana a zis
Poate i-a trimis Auraș în misiune.Din ce se vede totul lotul național de box era prin Bacău.
Sfantul a zis
Ce tupeu are acest golan Să meargă la pușcărie mulți ani de-acum înainte
Ghermatic a zis
Un golan las care da si el un neve si se crede mare sportiv. Infractori sunt pe toate drumurile.
Totusi unde este comunicatul politiei care anunta ce masuri preventive s-au luat?
Un boxer profesionist umbla pe strada si ataca oameni impreuna cu gasca lui si politia sta si doarme.
Sau poate astia au iesit toti la pensie la 40 de ani si nu mai avem politie si parchet.
Daca la genul asta de violente nu exista masuri imediate, la ce mai vor astia salarii si pensii din munca noastra, asa apara ei cetatenii onesti?
Macar familia baiatului de a fost agresat sper sa-l jupoaie de bani daca statul nu e in stare sa faca nimic.
Liviu a zis
L a lovit când era la pământ… domnul campion viitor recuperator !!
Viorica a zis
Nea Auraș vezi că ți-au plecat „sportivii de carton” din cantonament.Spune-i lui Câtea că fumează nasoale.
Ești cumva complice?De ce minți nea Auraș?
S-au întors de la faptă în Onești la 3 dimineața.
NuȘtiu a zis
Mai mulți tineri Îl știu pe Bogdan Nasim, pentru aroganta și expunere dominanta in societate… Însă de s a întâmplat nu este corect, oare sa fie karma?? Acest incident nu ar fi singurul de pana acum astfel de situații sunt des întâlnite dar nu și mediatizate..
Faust de Bizet a zis
Reluțu, vezi ca iti pierzi serviciul. Mai gandeste-te inainte sa acoperi infractori. Baietasul asta este pe lista neagra in propria ta ograda, iar piticaniile din imagini or sa aiba de dat cateva explicatii. Deci mai gandeste-te.