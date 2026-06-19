Eșec la licitaţia de 463 milioane euro pentru gigantul siderurgic Liberty Galaţi, la care participă și Umbrărescu, prin UMB Steel

Runda de licitaţie pentru Combinatul Siderurgic Galaţi şi secţia Tubular s-a finalizat, vineri, fără vreun rezultat, iar preţul de pornire a fost de 463 de milioane de euro, informează administratorii concordatari, consorţiul Euro Insol şi CITR, se arată într-un comunicat de presă citat de economica.net.

„Vom continua dialogul cu investitorii care şi-au arătat interesul faţă de Combinat şi lucrăm alături de creditori pentru a identifica cel mai bun cadru prin care acest proces să ducă la o soluţie concretă”, a declarat, în comunicat, preşedintele Euro Insol, Remus Borza.

Potrivit consorţiului, demersurile pentru vânzarea Combinatului Siderurgic Galaţi au inclus discuţii cu mai mulţi investitori care şi-au manifestat un interes real faţă de activ, cărora le-a fost asigurat accesul complet la informaţiile necesare pentru evaluarea oportunităţii de investiţie.

În urma procedurii, consorţiul administratorilor concordatari va menţine dialogul cu potenţialii investitori interesaţi, şi continuă promovarea activului analizând, alături de creditori, cele mai bune soluţii pentru viitorul Combinatului, în contextul generalizat al unei pieţe siderurgice europene aflate sub presiune structurală.

Investitorii înscrişi:

UMB Steel SRL, din grupul UMB, deţinut de familia Umbrărescu . Grupul UMB este activ în proiectare şi construcţii de drumuri şi poduri, producerea de metale feroase şi de produse din beton pentru construcţii sau producerea energiei electrice. Pe 8 aprilie 2026, Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea combinatului siderurgic ArcelorMittal Hunedoara de către UMB Steel;

. Grupul UMB este activ în proiectare şi construcţii de drumuri şi poduri, producerea de metale feroase şi de produse din beton pentru construcţii sau producerea energiei electrice. Pe 8 aprilie 2026, Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea combinatului siderurgic ArcelorMittal Hunedoara de către UMB Steel; Metinvest B.V., un grup de companii siderurgice şi miniere cu operaţiuni în Ucraina, Italia, Bulgaria, Marea Britanie şi SUA. Grupul este controlat de omul de afaceri ucrainean Rinat Ahmetov;

Jindal Steel (International), cu operaţiuni internaţionale pe piaţa oţelului, energiei şi a minereurilor. În 2025, a preluat combinatul din Ostrava (Cehia);

Sidenor Steel Industry – cel mai mare producător grec de produse din oţel;

JSW Steel Limited – un producător multinaţional indian de oţel, cu sediul în Mumbai.

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