Eugen Tomac și-a depus mandatul. Președintele Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea (PNL) să formeze un nou guvern

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Președintele României, Nicușor Dan, l-a desemnat duminică pe Adrian Veștea (PNL) ca prim ministru, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul.

„Domnul Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață și în aceste condiții îl desemnez pe domnul Adrian Veștea ca prim-ministru. Domnul Veștea a parcurs toate etapele administrative, a fost un primar de succes, un președinte de consiliu județean de succes, a fost un ministru de succes.

E o persoană care a atras fonduri europene, o persoană preocupată de dezvoltare, a dezvoltata aeroportul din Brașov, o persoană categoric prooccidentală, o persoană de dialog. A lucrat mult timp cu bugete și are responsablitatea de a lucra de bugete”, a declarat Nicușor Dan.

Adrian Veștea spune că este deschis să discute cu toate partidele parlamentare pro-occidentale din Parlament pentru a obține sprijin pentru noul Guvern.

„Îmi asum această responsabilitate într-un moment de criză politică. Cunosc bine statul român şi ştiu de la firul ierbii care sunt aşteptările oamenilor, care sunt problemele cu care se confruntă şi ce este de făcut.

Vin după un parcurs de 30 de ani în PNL. Am fost de la simplu consilier local, la trei mandate, ulterior, de primar, al treilea mandat de preşedinte de Consiliu Judeţean şi am avut timp de un an jumătate şansa de a fi membru al Guvernului.

Siguranța și bunăstarea românilor este prioritatea mea. Sunt deschis să vorbesc cu formațiunile politice pro-occidentale din Parlamentul României”, a declarat Adrian Veștea.