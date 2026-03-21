Eurodeputatul Benea, concluzii după aprobarea bugetului pe 2026: „Fondurile publice trebuie să meargă către obiective concrete”.

Grupul parlamentar al PSD Bacău își menține și în 2026 direcția din ultimii ani, aceea de a susține, prin amendamente la bugetul de stat, domenii esențiale pentru comunitățile locale. Anunțul a fost făcut de eurodeputatul Dragoș Benea, președintele organizației județene PSD.

Potrivit acestuia, amendamentele formulate de parlamentarii social-democrați vizează alocarea „cu chibzuință” a banului public către proiecte concrete, cu impact direct asupra cetățenilor.

În domeniul sănătății, sunt prevăzute fonduri pentru dotarea Spitalul Județean de Urgență Bacău și a Spitalul Municipal Onești cu echipamente medicale moderne.

Educația și cultura reprezintă alte două direcții importante ale amendamentelor. La Căiuți, a fost salvată finanțarea europeană, în valoare de 1,2 milioane de euro, pentru modernizarea școlii gimnaziale unde învață peste 500 de elevi, proiect aflat în pericol de a fi pierdut. În Onești, autoritățile vor profita de contextul declarat „Anul Nadia Comăneci” pentru a reabilita liceul care poartă numele fostei campioane olimpice Nadia Comăneci și pentru a dota viitorul muzeu al sportului dedicat acesteia.

Totodată, Biblioteca Județeană „C. Sturdza” Bacău va beneficia de noi dotări în cadrul procesului de modernizare finanțat prin PNRR, făcând un pas important către digitalizare.

„Sănătatea, educația și cultura sunt domenii care dau vigoare și sens comunităților locale”, a subliniat Dragoș Benea, felicitându-i pe cei cinci parlamentari PSD de Bacău pentru consensul obținut în privința amendamentelor.

Liderul social-democrat consideră că direcția adoptată în ultimii ani, orientată spre investiții în obiective concrete și necesare, „se dovedește cea mai potrivită” pentru dezvoltarea județului.