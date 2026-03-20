Parlamentarii PSD Bacău anunță alocarea a 6,75 milioane lei pentru investiții în educație, sănătate și cultură

Parlamentarii PSD de Bacău au anunțat direcționarea sumei de 6.750.000 de lei către investiții în educație, sănătate, cultură și infrastructură comunitară, fonduri incluse în bugetul adoptat recent.

Adoptarea bugetului de astăzi reprezintă o dovadă clară că atunci când există voință politică, resursele pot fi direcționate și acolo unde există nevoie cu adevărat – către copiii cu dizabilități, familiile vulnerabile și pensionarii cu venituri mici.

Aceste fonduri, incluse în bugetul adoptat, reflectă o direcție clară: prioritățile sunt oamenii, nu pretextele despre „lipsa surselor de finanțare”. Bugetul a fost construit pentru a răspunde nevoilor reale ale comunităților, în special pentru copiii vulnerabili, familiile cu venituri mici și pensionari.

PSD a demonstrat că există resurse atunci când există voință politică, chiar dacă deciziile au fost întârziate de PNL și USR, iar AUR a dovedit ca nu îi pasă decât de propria imagine prin refuzul de a susține pachetul de solidaritate propus de PSD.

Vom continua să susținem măsuri concrete pentru oameni și să corectăm deciziile care afectează categoriile vulnerabile.