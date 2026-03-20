Parlamentarii PSD Bacău anunță alocarea a 6,75 milioane lei pentru investiții în educație, sănătate și cultură

Parlamentarii PSD de Bacău au anunțat direcționarea sumei de 6.750.000 de lei către investiții în educație, sănătate, cultură și infrastructură comunitară, fonduri incluse în bugetul adoptat recent.
Proiect salvat la Căiuți
- A fost asigurată cofinanțarea pentru modernizarea școlii din comuna Căiuți
- Valoarea totală a proiectului: peste 6,1 milioane lei
- Investiția fusese pusă în pericol din cauza lipsei fondurilor
- 562 de elevi vor beneficia de condiții moderne de studiu
- Termen de finalizare: iunie 2026
- A fost solicitată accelerarea lucrărilor pentru a evita pierderea fondurilor europene
Investiții în sănătate
- Spitalul Județean de Urgență Bacău:
- mamograf digital cu tomosinteză
- Dotări pentru recuperare medicală:
- echipamente moderne (TECAR, ADOS2, TOMATIS etc.)
- Secțiile ATI și Chirurgie Vasculară:
- ventilator compatibil RMN
- aparate de monitorizare și anestezie
- Spitalul Municipal Onești:
- modul cardiac pentru Angio-CT
- sistem laparoscopic pentru chirurgie minim invazivă
Educație și cultură
- Biblioteca Județeană „Costache Sturdza”:
- videowall 3×3
- sistem de sonorizare
- scaner profesional
- workstation
- pian
Infrastructură și servicii comunitare
- Centru de îngrijiri paliative „Sfinții Martiri Brâncoveni”
- Modernizarea Stației de Ambulanță Moinești
„Prioritățile sunt oamenii”
Adoptarea bugetului de astăzi reprezintă o dovadă clară că atunci când există voință politică, resursele pot fi direcționate și acolo unde există nevoie cu adevărat – către copiii cu dizabilități, familiile vulnerabile și pensionarii cu venituri mici.
Aceste fonduri, incluse în bugetul adoptat, reflectă o direcție clară: prioritățile sunt oamenii, nu pretextele despre „lipsa surselor de finanțare”. Bugetul a fost construit pentru a răspunde nevoilor reale ale comunităților, în special pentru copiii vulnerabili, familiile cu venituri mici și pensionari.
PSD a demonstrat că există resurse atunci când există voință politică, chiar dacă deciziile au fost întârziate de PNL și USR, iar AUR a dovedit ca nu îi pasă decât de propria imagine prin refuzul de a susține pachetul de solidaritate propus de PSD.
Vom continua să susținem măsuri concrete pentru oameni și să corectăm deciziile care afectează categoriile vulnerabile.
- parlamentari PSD Bacău
