Eurodeputatul Benea: „E bine ca liberalii băcăuani să părăsească gândirea parohială care i-a luat prizonieri!”. Întâlniri la Bruxelles cu primarii din Târgu-Ocna și Bacău

Președintele Comisiei REGI, eurodeputatul Dragoș Benea, liderul PSD Bacău, a publicat o replică la adresa unor critici formulate de fostul ministru al Mediului, deputatul Mircea Fechet, președintele PNL Bacău (detalii AICI). De asemenea, Benea a anunțat că proiectul Athletic Park a obținut finanțare europeană de 75,7 milioane de lei, după ce a fost pornit cu bani dintr-un credit contractat de Consiliul Județean Bacău.

Social-democratul a reacționat pe Facebook, după ce întâlnirile cu autoritățile administrației publice locale au continuat joi la Bruxelles, sub egida „Săptămânii Europene a Regiunilor”, în cadrul şedinței comune a comisiilor REGI și COTER. Vicepreşedintele executiv al Comisiei Europene – Raffaele Fitto – a dialogat cu primari, viceprimari, reprezentanți ai regiunilor şi diverşi alți aleşi locali despre perspectivele viitorului cadru bugetar multianual şi provocările la înălțimea cărora următorul buget al UE trebuie să se ridice.

„Adâncimea discuțiilor şi „insight”-urile oferite de vicepreşedintele Fitto au dat măsura foarte bunei colaborări pe care o avem deja de ceva timp, în beneficiul dezvoltării durabile a comunităților locale din statele membre. În cadrul „Săptămânii Europene a Regiunilor” am primit, de asemenea, vizita unei importante delegații a Regiunii Nord-Est, condusă de domnul Vasile Asandei (directorul general ADR Nord-Est) cu care am discutat despre absorbția fondurilor europene în județul Bacău şi posibilitățile de finanțare ale unor noi proiecte”, a notat președintele Comisiei REGI din Parlamentul European.

Mi-a atras atenția, însă, cum un mod obtuz şi provincial de a pune problema al liberalilor băcăuani a generat o dezbatere cu care, onest vorbind, ne-am ruşina aici la Bruxelles. Iată o scurtă lămurire: fac vorbire liberalii despre cum una spunem la Bruxelles şi alta facem în Bacău, dar probabil că aceşti liberali băcăuani nu sunt la curent cu faptul că, de exemplu, dl. Fitto, unul din cei 6 vicepreşedinți ai Comisiei Europene, face parte din partidul „Fratelli d’Italia”, care în Parlamentul European e coleg cu AUR în băncile grupului ECR (conservatorii reformişti europeni). N-am auzit niciun liberal român, nici de la Bacău, nici de la Bruxelles să vorbească – la momentul votării Comisiei Von der Leyen II – despre faptul că „extremistul” Fitto ar face parte din conducerea Comisiei. Mai mult, e bine ca liberalii băcăuani să părăsească gândirea parohială care i-a luat prizonieri: ar afla că grupul ECR nu doar că are reprezentare în conducerea Comisiei, dar poartă discuţii cu toate palierele decizionale din UE pentru că la Bruxelles sau Strasbourg prevalează o cultură a dialogului, nu rinocerizarea şi etichetarea gratuită pe care le promovează peneliştii de pe Bistrița. Îmi cer scuze liberalilor din municipiul de baştină, prin intermediul prezentului mesaj, că mi-a scăpat din vedere „extremismul” inexistent al dlui. Fitto, coleg de grup cu AUR în Parlamentul European, şi că nu l-am invitat să părăsească plenul reunit al comisiilor REGI & COTER cum probabil s-ar fi aşteptat provincialii din PNL Bacău. Sper să nu fiu admonestat de liberalii băcăuani pentru aceasta nepermisă scăpare! – eurodeputatul Dragoș Benea, președintele Comisiei REGI

Întâlniri la Bruxelles cu primarii din Târgu-Ocna și Bacău

Eurodeputatul Dragoș Benea a mai vorbit despre întâlniri cu primarii din Târgu-Ocna și Bacău.

Există şi o veste foarte bună pe care sunt în măsură să o dau: m-am întâlnit cu primarii Cristian-Aurelian Ciubotaru (Tg. Ocna) şi Lucian Daniel Stanciu Viziteu (Bacău), de la care am aflat că pe 14 octombrie 2026 a fost semnat contractul de finanțare cu fonduri europene pentru Athletic Park de către instituția eligibilă, Primăria Bacău. Mă bucur sincer că dăm un exemplu concret de conlucrare administrativă la vârf, în folosul comunității băcăuane, şi că Primăria (care a dat terenul) şi Consiliul Județean (care a finanțat lucrarea) dovedesc că pun pe primul loc obiectivul de dezvoltare a Bacăului, nu politicianismele de duzină. În ciuda vocilor meschine şi marginale, care au tot „descântat” proiectul Athletic Park, iată că ceea ce am promis – obținerea finanțării nerambursabile europene – am şi realizat! Nu de unii singuri, ci împreună cu cei de la USR şi AUR în Consiliul Local Bacău.