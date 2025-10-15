Replici contondente între deputați PNL și PSD, pe tema alianțelor politice din Bacău

Schimb de replici, în Camera Deputaților, pe tema alianțelor locale din Bacău. Deputatul Mircea Fechet, președintele PNL Bacău și ex-ministru al Mediului, a acuzat USR și PSD, pentru postul de viceprimar al municipiului Bacău obținut de partidul AUR. Replica a venit de la deputatul Lucian Bogdănel, vicepreședinte PSD Bacău, a subliniat că la Comănești, PNL are alianță cu AUR, în Consiliul Local, și a criticat activitatea de ministru a liderului liberal.

„Una spun la Bruxelles, alta în Bacău. Când să-i credem pe cuvânt? Atunci când critică vehement AUR, la nivel național și european? Sau atunci când guvernează local cot la cot cu extremiștii? Nu putem cere sprijin european pentru a ne apăra de valul putinist și, în același timp, să legitimăm – la nivel local – partide cu platforme incompatibile cu valorile europene. România trebuie să fie tot timpul un partener coerent, onest și responsabil”, a spus deputatul Mircea Fechet.

Fechet: „Cheile guvernării locale au fost oferite pe tavă de USR și PSD unui partid cu discurs putinist”

„Ce se întâmplă în municipiul Bacău, unde cheile guvernării locale au fost oferite pe tavă de USR și PSD unui partid cu discurs putinist, este o dovadă clară de fariseism: useriștii și pesediștii își trădează nu doar electoratul, ci și angajamentele asumate public. Și mai grav este că, în acest fel, pun în pericol credibilitatea României în fața partenerilor europeni și securitatea noastră la granița estică a Uniunii Europene. Dacă la Bruxelles și Strasbourg USR și PSD se poziționează ca apărători ai democrației și valorilor europene, acasă, în Bacău, sunt aliați de încredere ai extremiștilor”, potrivit liderului liberal.

Fechet nu a scutit nici USR de critici, pentru alianța primarului Stanciu Viziteu cu AUR, în Bacău: „Mă întreb dacă emoțiile miniștrilor USR la moțiunile de cenzură ale AUR au fost sincere sau doar un teatru ieftin, menit să ascundă aceste alianțe toxice, care deschid ușa influenței propagandei Kremlinului în inima Europei”.

Tot azi, în Parlament, am denunțat tentativa recentă a PSD Bacău, prin vocea liderului său, de a atrage PNL în blocarea unor proiecte cu finanțare europeană. Și eu, și colegii liberali, vom vota întotdeauna PENTRU proiecte care aduc prosperitate și dezvoltare, NU blocarea lor. Aceasta este singura cale prin care putem arăta că suntem cu adevărat reprezentanți ai băcăuanilor, sprijinind proiecte importante, nu punându-le opreliști. Cer USR și PSD să-și asume responsabilitatea și să corecteze „eroarea de etapă” pe care au făcut-o aducând AUR la guvernare și validându-le discursul. E o obligație morală pentru a restabili încrederea atât la nivel național, cât și european. Sper sincer că această greșeală va fi recunoscută și corectată rapid, pentru că prețul neasumării este mult prea mare – atât pentru Bacău, cât și pentru România. – a mai spus deputatul Mircea Fechet

Bogdănel: „La Comăneşti, primarul Viorel Miron – fostul şef al PNL Bacău – se întreține, bine mersi, cu cei de la AUR într-o alianță foarte lucrativă”

„Mă aşteptam de la şeful PNL Bacău să explice de ce o treime din proiectele de mediu cu finanțare prin PNRR au fost ratate în mandatul său de ministru al Mediului, aşa cum ministra USR Buzoianu a dezvăluit recent. Sau să clarifice situația iluzoriei ecologizări a muntelui de fosfogips Sofert, din coasta municipiului Bacău, pe care – ca ministru – Fechet a anunțat-o de câteva ori, cu surle şi trâmbițe, fără ca acolo să se întâmple ceva concret, ba dimpotrivă. Ecologizarea a fost abandonată în plata Domnului”, a replicat, pe Facebook, deputatul PSD Lucian Bogdănel.

„Mă aşteptam, de asemenea, să explice de ce a tolerat ani de zile, ca secretar de stat şi mai apoi ca ministru al Mediului, desfrâul pe bani publici de la Romsilva, unde „nababii” înveşniciți în această agenție a statului s-au gratificat cu sporuri şi bonusuri colosale de instalare şi „dezinstalare” pe funcții.

Ori, mai nimerit, să facă o informare – la zi – în plenul Camerei despre mersul dosarului penal legat de panourile publicitare plătite cu milioane de euro din bani publici, prin care PNL l-a promovat – în an electoral – pe „scriitorul” Ciucă. Nimic din toate acestea”, a continuat vicepreședintele PSD Bacău.